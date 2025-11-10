Al menos ocho muertos tras la explosión de un vehículo cerca del Fuerte Rojo de Nueva Delhi

Al menos ocho personas han muerto este lunes a causa de una explosión registrada en un vehículo aparcado cerca del Fuerte Rojo de la capital de India, Nueva Delhi, según han confirmado las autoridades, sin que por el momento haya detalles sobre el incidente y sin que se descarte que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

"Ocho personas han muerto antes de llegar al hospital", han dicho fuentes del Hospital Lok Nayak Jai Prakash Narayan a la agencia india de noticias ANI. "Hay tres heridos en estado grave. Uno está estable", han señalado, sin más datos al respecto. La explosión ha causado además daños materiales en la zona, apunta Europa Press.

La Policía ha enviado ya un equipo de operaciones especiales para analizar la situación en el lugar, ubicado cerca de una de las puertas de la estación de metro Fuerte Rojo. El lugar es un importante emplazamiento turístico de la capital de India y recibe a decenas de visitantes cada día.