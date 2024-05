Mentí por Trump «por lealtad y para protegerlo»: el demoledor testimonio de Michael Cohen en el juicio penal contra su exjefe

Una larga relación de trabajo y admiración por parte de Michael Cohen hacia Donald Trump que terminó en miradas esquivas y acusaciones contundentes en el último día del testimonio entregado por el primero contra el segundo. «Tomé la decisión de declararme culpable después de que mi familia me pidió que ya no mintiera por él», confesó con tono firme Cohen en el estrado.

Su declaración dejó claro que se trata del testigo estrella de la Fiscalía en este caso contra Trump, que busca definir un veredicto por el presunto pago de 130.000 dólares que su entonces Cohen hizo poco antes de las elecciones de 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que sus afirmaciones de un encuentro sexual con Trump se hicieran públicas en los últimos días de la carrera. Los fiscales dicen que Trump ocultó la verdadera naturaleza de los pagos en los registros internos cuando su empresa reembolsó a Cohen, quien se declaró culpable de cargos federales en 2018.

Trump, por su parte, ha negado haber tenido un encuentro sexual con Daniels y sus abogados argumentan que los pagos a Cohen fueron gastos legales legítimos. Por estos hechos, el hoy principal candidato republicano se enfrenta a 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales.

Cohen, conocido por haber sido el «fixer» de Trump, admitió ante el jurado que algunas facturas que recibió de Trump eran falsas, golpeando el meollo del caso. Antes de asegurar que «ya no mentiré más por el presidente», Cohen contaba cómo su esposa e hijos le preguntaban: «¿Por qué te aferras a esta lealtad?», mientras le pedían ser prioridad.

Durante la diligencia, los fiscales guiaron al jurado a través de los 34 registros comerciales que, según dicen, fueron falsificados para encubrir el pago a Daniels, mostrándoles las facturas, vales y cheques que corresponden a cada cargo de delito grave que enfrenta Trump.

Cohen dijo que Trump aprobó el plan para reembolsarle durante una reunión en la Torre Trump. Dijo al jurado que a Trump se le mostraron notas de un ejecutivo de la Organización Trump que contaban la cantidad total que se le debía: 420.000 dólares, que incluían lo suficiente para cubrir los impuestos y una bonificación para Cohen.

Cohen describió también la última vez que habló con Trump: «Me dijo: “No te preocupes”». Según él, esto se dio después de la redada del FBI a su casa en 2018. Cohen aseguró que Trump le devolvió la llamada después de que le dejó un mensaje al presidente.

«Obviamente quería que él supiera lo que estaba sucediendo. Y me dijo: “No te preocupes. Soy el presidente de los Estados Unidos. No hay nada aquí. Todo va a estar bien. Mantente firme. Voy a estar bien”», dijo el abogado que añadió: «Tenía miedo... Quería tener la seguridad de que el señor Trump me respaldaba, especialmente porque se trataba de cuestiones relacionadas con él».

La fiscalía concluyó su interrogatorio a Cohen confrontando su larga lista de cuestiones de credibilidad, incluida su condena por mentir al Congreso y confesiones previas de haber mentido bajo juramento en otros asuntos. Dijo que estaba tratando de proteger a Trump y a él mismo, y ahora se arrepiente de «haber hecho cosas por él que no debería haber hecho», dijo.

Los fiscales también le dijeron al juez que Cohen será su último testigo, iniciando una nueva fase del juicio la próxima semana. También en la jornada de hoy, se rechazó el último intento de Donald Trump de poner fin a la orden de silencio en su contra en este caso.

«Encontramos que el juez Merchán sopesó adecuadamente los derechos de la Primera Enmienda del peticionario frente al compromiso histórico del tribunal de garantizar la administración justa de justicia en casos penales y el derecho de las personas relacionadas o tangencialmente relacionadas con los procesos penales a estar libres de amenazas, intimidación y acoso. y daño», según la orden.

Anteriormente Trump había dicho que la orden de silencio implementada por el juez Juan Merchán es injusta para él y debería levantarse. «Me hacen preguntas que no puedo responder», dijo Trump a los periodistas antes de que se emitiera el fallo. Más tarde añadió: «La orden de silencio tiene que levantarse».