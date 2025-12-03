Investigación
Mogherini, imputada por corrupción por supuesto fraude en un proyecto de la UE
Junto a la ex jefa de la diplomacia europea han sido detenidos otros dos altos cargos del Servicio de Acción Exterior de la Unión
La ex alta representante de la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y los otros dos detenidos este martes por presunto fraude en una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos han sido imputados por fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.
