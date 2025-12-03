Acceso

Mogherini, imputada por corrupción por supuesto fraude en un proyecto de la UE

Junto a la ex jefa de la diplomacia europea han sido detenidos otros dos altos cargos del Servicio de Acción Exterior de la Unión

Federica Mogherini
Federica Mogherinilarazon
  • Efe
    Agencia Efe
Creada:
Última actualización:

La ex alta representante de la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y los otros dos detenidos este martes por presunto fraude en una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos han sido imputados por fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.

