Nuevas matanzas de cristianos en el genocidio yihadista en África

La siniestra "letanía" del genocidio de cristos en África a cargo de los yihadistas del Estado Islámico (Daesh, Isis):

Mozambique

Con el éxito de Allah, los soldados del Califato capturaron a un cristiano cerca del pueblo de Maitube en la región de Mocimboa da Praia y lo decapitaron, y toda la alabanza es para Allah.

Congo

Con el éxito de Allah, los soldados del Califato atacaron con ametralladoras a dos cristianos cerca del pueblo de Awfai, en la zona de Ituri, matándolos a ambos. Toda la alabanza es para Allah.

Mozambique

Con éxito de parte de Allah, los soldados del Califato emboscaron a los cristianos en el camino a Niassa-Palma, y capturaron a uno de los cristianos y lo decapitaron, y toda la alabanza es para Allah.

Mozambique

Con el éxito de Allah, los soldados del Califato atacaron el pueblo de Monabo en la región de Palma, y quemaron una iglesia y 10 de sus casas, y toda la alabanza es para Allah.

Congo

Con éxito gracias a Allah, los soldados del Califato atacaron a tres cristianos, cerca del pueblo de Mbao en la región de Beni, con varias armas, matándolos y quemando dos de sus motocicletas. Todas las alabanzas son para Allah.

Este auténtico genocidio no concita la atención practicamente de nadie, no hay manifestaciones ni concentraciones de protesta. El asunto se lleva a foros internacionales. Se supone que no da votos. No hace falta aclarar que los yihadistas no avisaron varias horas antes a los cristianos de los lugares en los que los iban a atacar. Sería absurdo, cuando lo que se pretende es pura y simplemente la desaparación de esta religión de África para imponer el Islam por la fuerza.