"La muerte de Raisi puede provocar en Irán el deseo de animar a sus aliados a actuar de forma más agresiva"

¿Qué consecuencias podría tener la muerte de Raisi en las relaciones con Israel, la guerra de Gaza y el desarrollo del programa nuclear iraní?

La muerte de Raisi podría inflamar las relaciones irano-israelíes, pero puede que no, porque si el régimen iraní califica este accidente de acto de sabotaje o asesinato, tendrá que responder. Y, vimos cómo su anterior respuesta teatral calculada y comunicada de antemano a Israel (que hirió gravemente a dos niños beduinos pero sin causar otras víctimas) fue eficaz para comunicar su potencial de daño, pero ineficaz para obtener una venganza tangible. Será más prudente tratar este hecho como un mero accidente, o una negligencia (al utilizar un helicóptero antiguo con tan mal tiempo). Es muy probable que la población asuma que hubo juego sucio, aunque no necesariamente por parte de Israel.

Aun así, la muerte de Raisi puede provocar en los dirigentes de Irán y en el IRGC el deseo de animar a sus aliados, los hutíes, Hizbulá y diversas milicias y grupos en Irak, a actuar de forma más agresiva como respuesta. Sin embargo, los hutíes no son realmente capaces de hacer más, e Hizbulá no cruzará ciertas líneas rojas.

En cuanto a Gaza, era falso, como se afirmó al principio de este conflicto, que Irán planeara el ataque del 7-O (todavía hay algunos políticos y observadores estadounidenses e israelíes que se aferran a esta lógica). La embestida de Israel contra Gaza en venganza por el ataque de Hamás de octubre, no podría haber sido más devastadora para la población de Gaza. Irán apoya la causa palestina, a la población de Gaza y es aliado de Hamás desde hace mucho tiempo, pero es dudoso que nada de lo anterior cambie a la luz de la muerte de Raisi.

Con respecto al expediente nuclear, mucho depende del sucesor de Raisi, que debe ser elegido por una población actualmente desconectada de la política en un plazo de 50 días. En las elecciones celebradas recientemente en Irán, la participación fue baja, en parte porque las opciones de la población se limitaban a los candidatos preseleccionados por la línea dura iraní. Estos partidarios de la línea dura elegirán al candidato o candidatos presidenciales. El ganador debería ser alguien como Raisi, considerado leal al ayatolá y a los partidarios de la línea dura, con pocas probabilidades de desafiarlos y, lo que es muy importante, una persona que pudiera suceder al muy anciano ayatolá, que no vivirá eternamente; es decir, un clérigo, y conocido políticamente o menos conocido (como era Raisi en un principio).

Podemos esperar que Irán siga reivindicando sus derechos a desarrollar energía nuclear "pacífica" y también a mejorarla posiblemente en secreto, desafiando las restricciones del OIEA, y que siga buscando el respaldo de Rusia y China, en lugar de volver a una postura más conciliadora con Estados Unidos, mientras prevalezcan los partidarios de la línea dura de Irán y estrechen sus filas.

¿Es posible que gane las elecciones un presidente aún más conservador que Raisi? ¿Existen tensiones dentro del régimen iraní?

Sí, creo que es probable que un presidente tan conservador o más que Raisi pueda ganar las elecciones, aunque esto se debe a que las elecciones estarán muy condicionadas por el régimen. Es totalmente posible que las tensiones dentro del régimen iraní empeoren en este periodo temporal, si hay elementos que crean (y puede que lo crean) que el derribo del helicóptero de Raisi (mientras otros dos llegaban a su destino) no fue un accidente, y que implicó algún tipo de planificación o inteligencia desde dentro. Esto podría o no haber implicado a algún actor externo. Pero si esto ocurriera, no sería inmediatamente evidente.

¿Ha aumentado el malestar de los iraníes con el régimen en los últimos meses? ¿Son posibles más revueltas a gran escala? ¿Está el país unido por la muerte de Raisi?

La circulación de diversas teorías sobre la causa de este accidente, junto con los meses de asesinatos selectivos y ataques israelíes en Siria, hacen que muchos iraníes centren sus temores en enemigos externos. Estos no son únicamente Israel y Estados Unidos, sino también contra los iraníes en el exilio que se oponen al IRI (al menos una parte de los cuales tiene agentes dentro de Irán). Sin embargo, sigue habiendo un amplio segmento de la juventud iraní que sigue enfadada y rebelde contra las restricciones extremistas del régimen. Revueltas como las de hace varios años, en las que participaron trabajadores y camioneros, no pueden volver a surgir sin organización. Durante todo este tiempo, Occidente ha querido que Irán rechazara de plano la teocracia, pero muchos iraníes no se oponen necesariamente al gobierno islámico, sino sólo al formato que ha adoptado el suyo, que es impopular y antidemocrático.