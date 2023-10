Una mujer transgénero muestra su apoyo a Palestina en Estados Unidos

Claire Clark es miembro del Partido Socialismo y Liberación, una formación política de ideología marxista-leninista que se fundó en Estados Unidos en 2004.

Esta manifestación tuvo lugar en Raleigh (Estados Unidos) el 13 de mayo de 2023, pero el vídeo de sus declaraciones se ha viralizado recientemente por todo lo que está ocurriendo en el sur de Israel.

El objetivo principal de la protesta era defender la libertad del pueblo palestino y afirmar que los musulmanes no son los enemigos de la comunidad LQTBQ.

"Vengo aquí hoy como una mujer transgénero, como una mujer 'queer', como miembro de la comunidad LGTBQ. Vengo aquí para denunciar la propaganda difundida por el régimen ocupante (Israel). Me están diciendo que debería apoyar la ocupación, que tengo que apoyar el régimen de 'apartheid' y debería oponerme a la resistencia de Palestina debido a las políticas LGTBQ supuestamente favorables del gobierno sionista y la supuesta enemistad de los musulmanes y los palestinos hacia nosotros", aseguró.

"Pero estoy aquí para deciros que eso es una mentira descarada. Y no me importa las veces que los políticos lo digan, es una mentira. No tengo amigos en el régimen sionista, no tengo amigos en la Casa Blanca o en el Congreso y tampoco en los consejos de administración de las empresas, en los que la explotación se convierte en beneficio mediante la maligna brujería del capitalismo. No soy ningún enemigo de la gente de Palestina, que lucha por su libertad. Mis enemigos están aquí, en Estados Unidos", añadió.