Una mujer yazidi secuestrada por el Estado Islámico es rescatada por soldados israelíes en Gaza

Una mujer yazidí de 21 años ha sido rescatada de Gaza, donde había estado cautiva por Hamás durante años después de haaber sido secuestrada por el Estado Islámico. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que Fawzia Amin Sido fue liberada en una operación coordinada entre Israel, Estados Unidos y otros actores internacionales.

Explicó que fue secuestrada inicialmente por los yihadistas cuando era niña, en agosto de 2014, cuando el grupo capturó la ciudad de Sinjar en la Gobernación de Nínive en el norte de Irak, tras asesinar a hombres y niños yazidíes y cometer actos de violencia sexual y violación contra mujeres y niñas, entre otros crímenes, informa CNN.

Durante los siguientes años, Fawzia fue transferida a diferentes lugares de varios países. "Terminamos en el campamento de Al-Hol (en Siria) antes de que nos llevaran clandestinamente a Idlib en 2019, y de allí fuimos a Turquía. En 2020, me consiguieron un pasaporte para poder volar de Estambul a Hurgada, Egipto, y luego a Gaza, dijo.

Permaneció en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, durante un año, donde la vida era “insoportable”. "Hamás me acosó constantemente debido a mi origen yazidí y a mi contacto con mi familia, llegando incluso a formatear mi teléfono [borrar su contenido] durante sus investigaciones. Después de un año, me trasladaron a una casa de huéspedes. Cuando en 2023 estalló la guerra entre Israel y Hamás, volvi a ser trasladada con frecuencia, hasta el 1 de octubre, cuando, una ONG me rescató", agregó.

Las FDI dijeron que su captor murió, “presumiblemente durante ataques” en Gaza, lo que le permitió huir a un escondite, desde donde fue rescatada y llevada al cruce fronterizo de Kerem Shalom. " Allí, funcionarios estadounidenses me recogieron y me ayudaron a regresar a Bagdad”.

Hamás, en un comunicado, dijo que las FDI difundía “una narrativa falsa y una historia inventada sobre la niña yazidí que estaba en la Franja de Gaza, y narraron eventos inventados que no tienen base en la verdad”. Agregó que “la mujer yazidí se casó con un joven palestino” que estaba luchando “en las filas de las fuerzas de la oposición” en Siria antes de ser asesinado allí. Hamás alegó que ella "viajó por voluntad propia con su madre" a Turquía, Egipto y Gaza antes de casarse con el hermano de su esposo. Tras su asesinato, el gobierno palestino "le proporcionó una habitación privada en una de las instalaciones gubernamentales del sur de la Franja de Gaza" a petición suya.

Hamás afirmó que las FDI “no la liberaron” y que “la mujer contactó a su familia, quienes a su vez contactaron al gobierno jordano, que a su vez coordinó” con las FDI para sacarla a través del “cruce de Kerem Shalom, donde la mujer yazidí fue desde la instalación gubernamental designada para ella al cruce ella misma con el conocimiento de la familia de su esposo y el conocimiento del gobierno palestino”.

Fawzia estaba entre las miles de mujeres yazidíes secuestradas por el Estado Islámico durante su ataque al distrito iraquí de Sinjar, la ciudad natal de los yazidíes, en agosto de 2014. La abogada de Fawzia, Zemfira Dlovani, dijo a CNN que actualmente hay entre 2.300 y 2.500 mujeres y niños yazidíes todavía desaparecidos, pero continúan los esfuerzos para localizarlos.

"No vamos a parar hasta salvar a la última persona", dijo Dlovani, quien también es yazidí. Dlovani contó que trabajó en el caso de Fawzia durante meses hasta que logró rescatarla de Gaza con la ayuda de las autoridades israelíes.

El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, confirmó que Estados Unidos ayudó a evacuar a Fawzia de Gaza. Se hizo eco de la versión de Israel, afirmando que «la reciente muerte de su captor en Gaza le permitió escapar». “El gobierno iraquí se puso en contacto con nosotros y nos informó de que había escapado, que estaba viva y que quería volver con su familia. El gobierno iraquí nos pidió que hiciéramos todo lo posible para sacarla de Gaza y que regresara a casa. Así que, durante las últimas semanas, trabajamos con varios de nuestros socios en la región para sacarla de Gaza”.