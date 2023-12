Netanyahu: "Estamos pagando un alto precio por la guerra"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lamentó este domingo la muerte de 15 soldados desde el viernes en los combates contra el movimiento palestino Hamás, considerado una organización terrorista por la Unión Europea, el propio Israel y otros países. "Estamos pagando un alto precio por la guerra, pero no hay otra opción que seguir luchando", declaró Netanyahu al inicio de una reunión de Gabinete tras rendir homenaje a los soldados muertos y advertir que el conflicto será "largo".

Netanyahu negó injerencias de Washington. "He visto publicaciones falsas que afirman que Estados Unidos impidió y está impidiendo operaciones operativas en la región", dijo Netanyahu. "Esto no es cierto. Israel es un Estado soberano. Nuestras decisiones en la guerra se basan en nuestras consideraciones operativas, y no daré más detalles sobre eso". Netanyahu insistió el domingo en que las acciones de Israel "no están dictadas por presiones externas".

Netanyahu no dio más detalles sobre esas "publicaciones", pero se podría referir a informaciones de ayer en el diario "Wall Street Journal" según las cuales fue persuadido para no atacar a Hizbulá en Líbano para evitar una escalada. "La decisión sobre cómo utilizar nuestras fuerzas es una decisión independiente de las FDI y de nadie más", declaró el prime ministro israelí.