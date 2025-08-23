Putin sí sabe cómo halagar a Trump: las palabras de pleitesía del ruso ante el presidente de EEUU

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha expresado este viernes su convencimiento de que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca abre una “perspectiva favorable” para el futuro de las relaciones bilaterales entre Moscú y Washington.

“Con la llegada del presidente Trump, creo que finalmente ha comenzado a aparecer la luz al final del túnel”, afirmó el mandatario ruso durante un encuentro con trabajadores de la industria nuclear, declaraciones recogidas por la agencia Interfax.

Putin describió la reciente cumbre bilateral celebrada en Alaska como una reunión “significativa y franca”, insistiendo en que espera que este primer acercamiento sea el inicio de una “restauración completa” de los vínculos diplomáticos.

Aunque el Kremlin ha evitado concretar avances en cuestiones sensibles como el conflicto en Ucrania, Putin subrayó que los contactos entre ministerios y organismos continúan. Sin embargo, matizó que el proceso de normalización también dependerá del papel de “nuestros socios europeos y occidentales en general”, aludiendo a las obligaciones de Washington en la OTAN.

El presidente ruso dedicó además elogios directos a su homólogo estadounidense, destacando sus cualidades de liderazgo. “Los próximos pasos dependen del liderazgo de Estados Unidos. El presidente Trump ofrece una buena garantía de que nuestras relaciones se restablecerán, y espero que nuestro trabajo conjunto continúe sobre esa base”, aseguró.

Con estas declaraciones, Putin no solo refuerza su apuesta por un acercamiento bilateral, sino que también sitúa a Trump como una figura clave para reconfigurar el futuro de la cooperación entre las dos potencias.