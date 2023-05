La nueva doctrina de EEUU que entierra el mejor arma secreta de sus submarinos nucleares

La Marina de Estados Unidos anunció hace unos días la ubicación del submarino de misiles balísticos USS Maine cerca de las costas de China. De la operación se distribuyeron fotos en las que se pudo ver un una misión de reabastecimiento vertical de la embarcación ejecutada por dos helicópteros a través de una serie de grúas desplegadas. La operación tuvo lugar cerca de Filipinas, un país aliado de Estados Unidos, a poca distancia de China, que en los últimos años ha mostrado una dirección militar mucho más asertiva frente a la presencia de Estados Unidos en el Indo-Pacífico.

Las misiones de reabastecimiento vertical de submarinos tienen un inconveniente, y es que obligan al sumergible a salir a la superficie, revelando su posición y contraviniendo la lógica habitual que hace de la nave un activo detectable y por tanto más fácilmente atacable. Pero lo que más ha llamado la atención es que el Departamento de Defensa americano ha dado luz verde a la publicación de estas imágenes, ya que contribuyen a disminuir lo que muchos analistas consideran el activo más poderoso del submarino, su sigilo.

Las imágenes del submarino de propulsión nuclear USS Maine con su localización no es bastante inusual. Tradicionalmente el Pentágono guarda un silencio absoluto sobre la ubicación de sus activos por motivos de seguridad. De esta manera se supone que tiene más capacidad para realizar labores de reconocimiento de inteligencia, lanzar posibles ataques sorpresa y otras operaciones especiales. Sin embargo, algo parece estar cambiando en la doctrina de la Marina norteamericana.

El año pasado, el Comando Central de Estados Unidos desveló el paradero de un submarino de misiles balísticos USS West Virginia en Oriente Medio. Hace un mes, el presidente Joe Biden anunció planes para desplegar un submarino estadounidense con armas nucleares en Corea del Sur por primera vez desde 1981. Algunos analistas señalaron entonces que los submarinos son muy capaces de atacar a Corea del Norte desde miles de kilómetros de distancia; otros argumentaron que enviar el submarino a un puerto extranjero solo compromete la eficacia de un arma diseñada para ser indetectable. "Si Kim Jong Un quisiera realizar un ataque sorpresa, le habríamos dado la ubicación del submarino y la hora a la que estaría allí", dijo Carl Schuster, excapitán de la Marina de Guerra de EEUU en declaraciones recogidas por la CNN.

El contralmirante de la Armada Jeffrey Jablon, comandante de la Fuerza Submarina en la Flota del Pacífico, corrigió esta versión en declaraciones a Breaking Defense, en las que confirmó que EEUU está dejando atrás la política de sigilo en lo tocante a sus activos submarinos. "La disuasión es una misión importante para la fuerza de submarinos. No puedes tener un elemento de disuasión creíble sin comunicar sus capacidades. Si el adversario no sabe nada sobre ese elemento de disuasión específico, entonces no es un elemento de disuasión".

Esta nueva doctrina tiene dos claros destinatarios. Uno es el Ejército Popular de Liberación de China, y el otro es Corea del Norte. Cualquiera de los dos actores deberían dudar antes de iniciar un movimiento de ataque tras detectar un submarino nuclear estadounidense.

El reabastecimiento en zonas y ubicación delicados es uno de los objetivos. Recientemente cazas F-35B de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) han entrenado operaciones de aterrizaje en espacios de difíciles simulando pequeñas islas filipinas y japonesas. Aunque Estados Unido posee decenas de bases militares en Asia (especialmente en Japón y Corea del Sur), ante un posible escenario de guerra con China en el Pacífico occidental, el Ejército estadounidense enfrenta desventajas tecnológicas y logísticas.

¿Cómo son los submarinos clase Ohio?

La Marina estadounidense posee actualmente 14 submarinos de misiles balísticos clase Ohio en servicio, que forman una de los pilares de tríada de disuasión nuclear de Estados Unidos. Además, existen otros cuatro Ohio convertidos en submarinos de misiles guiados armados convencionalmente, con capacidad para transportar hasta 154 misiles de crucero Tomahawk, informa The WarZone. También puede servir como naves nodrizas para fuerzas de operaciones especiales y plataformas no tripuladas, centros de fusión de comando e inteligencia submarina.

Estos submarinos poseen 170 metros de eslora y desplazan más de 18.000 toneladas cuando están sumergidos. Los denominados "boomers" funcionan con un único reactor nuclear y están diseñado para pasar una media de 77 días en el mar, seguidos de 35 días en puerto para su mantenimiento. Cada uno de los submarinos de la clase Ohio lleva un máximo de 20 misiles balísticos Trident II, que poseen un alcance de 7.400 kilómetros. Cada misil Trident puede transportar varias cabezas nucleares que pueden dirigirse a objetivos distintos.

El despliegue activos aeronavales en el Pacífico occidental responde, sobre todo, a la mayor asertividad tanto de China como de Corea del Norte, que en los últimos dos años ha realizado decenas de pruebas con lanzamientos de misiles de corto, medio y largo alcance. En Seúl algunas voces han pedido que Corea del Sur se convierta en un país con bombas nucleares. Estados Unidos no quiere ver aumentada la proliferación nuclear en la península coreana.