La oposición israelí y los lideres europeos respaldan el plan de Trump

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, se mostró a favor de implementar el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para terminar la ofensiva bélica en Gaza y liberar a los 48 rehenes.

"El plan de 21 puntos del presidente Trump es la base adecuada para un acuerdo sobre los rehenes y el fin de la guerra", dijo Lapid en X, poco después de que Trump asegurase que Netanayahu había aceptado su propuesta.

"Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por tener la confianza de que, si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región", dijo Trump a la prensa posterior a un encuentro con el primer ministro israelí.

"Si Hamás rechaza el acuerdo, lo cual es posible, serán los únicos en oponerse. Todos los demás lo han aceptado", añadió el presidente estadounidense, que dijo que, en todo caso, tiene la sensación de que habrá "una respuesta positiva" por parte del grupo islamista.

Por su parte, los máximos dirigentes de Italia y de Francia, la primera ministra Giorgia Meloni y el presidente Emmanuel Macron, también han expresado su apoyo a la propuesta de plan de paz.

"Saludo el compromiso del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de todos los rehenes. Espero que Israel se comprometa resueltamente", ha publicado Macron en su cuenta en X. "Hamás no tiene otra opción que liberar de inmediato a todos los rehenes y seguir este plan", ha exhortado.

Macron aboga por un "debate en profundidad" entre todas las partes para "construir una paz duradera" basada en la solución de los dos estados. "Francia está dispuesta a contribuir", ha planteado. Meloni, por su parte, ha opinado que la "ambiciosa" propuesta de Trump "prodría suponer un punto de inflexión".

"Italia está dispuesta a desempeñar su papel en estrecha coordinación con Estados Unidos, los socios europeos y en la región", ha declarado. "Italia insta a todas las partes a aprovechar esta oportunidad y aceptar el plan", ha apelado.