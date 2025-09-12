Acceso

Internacional

Guerra en Europa

La OTAN anuncia iniciativa militar en su flanco oriental tras la irrupción de drones rusos en Polonia

Con ella buscan reforzar el flanco oriental de la alianza

NATO Secretary General Mark Rutte, right, and Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), General Alexus G. Grynkewich address the media at NATO headquarters in Brussels, Friday, Sept. 12, 2025. (AP Photo/Virginia Mayo)
Belgium NATO Russia UkraineASSOCIATED PRESSAgencia AP
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela oriental' con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles.

"La OTAN está lanzando 'Centinela oriental' para potenciar nuestra posición militar aún más a lo largo de nuestro flanco oriental", declaró Rutte en una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas