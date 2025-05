Pakistán derriba cinco cazas indios tras recibir un ataque con misiles que deja 26 muertos

El jefe del ejército pakistaní ha dicho que 26 civiles murieron en los ataques de la India durante la noche mientras que otros 46 resultaron heridos en una escalada de violencia que preocupa en toda la región por tratarse de dos potencias con armas nucleares. El Ejército indio ejecutó esta operación coordinada, según confirmaron fuentes oficiales indias, que incluyó ataques contra nueve localidades en Pakistán y la Cachemira administrada por las autoridades paquistaníes. El ejército paquistaní ha dicho, en una información recogida por la agencia Reuters, que sus sistemas de defensa derribaron cinco aviones de guerra indios, tres de los cuales son cazas Rafale, y dos aeronaves de fabricación rusa Su-30 y MiG-29. Desde Islamabad se considera que los bombardeos de India constituyen "un acto de guerra".

India bombardeó desde su propio territorio y dentro de su espacio aéreo los objetivos militares paquistaníes con aviones de guerra. El Gobierno indio declaró que estos ataques, llevados a cabo en el marco de la "Operación Sindoor" aproximadamente a la 1:44 del miércoles hora local, fueron una respuesta directa al mortífero ataque terrorista del 22 de abril en Pahalgam, ubicado en la región de Cachemira administrada por la India, que causó múltiples víctimas.

La India confirmó que la operación militar de anoche fue un esfuerzo dirigido a desmantelar la infraestructura terrorista desde donde se han planificado y dirigido ataques contra la India. Según Nueva Delhi, no se alcanzó ningún objetivo civil, económico o militar paquistaní. Los blancos de esta ofensiva pertenecían a organizaciones yihadistas implicadas en la lucha armada en Cachemira, como Jaish-e-Mohammed y Lashkar-e-Toiba, e insiste en que en ningún caso ha puesto en la diana instalaciones militares, lo que sugiere que no desea escalar la situación con Pakistán, una potencia nuclear.

India ha reconocido "siete muertos" civiles y 38 heridos, producto del intenso lanzamiento de obuses pakistaníes sobre Poonch, cerca de la línea de control, en Cachemira. Pakistán, sin embargo, asegura que decenas de civiles sufrieron los ataques, con al menos 26 muertos.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, declaró que el "enemigo mentiroso ha perpetrado ataques cobardes en cinco lugares de Pakistán" y avisó que su país tomaría represalias. "Pakistán tiene todo el derecho a dar una respuesta contundente a este acto de guerra impuesto por la India, y de hecho se está dando una respuesta contundente", afirmó Sharif.

De momento, el ministro de Información, Attaullah Tarar, confirmó el derribo de dos aviones indios alrededor de las 2:45 am. La confirmación del derribo del tercer avión, un Rafale de fabricación francesa, se produjo una hora después. Tarar y el ministro de Defensa, Khawaja Asif, anunciaron el derribo del cuarto y quinto aviones indios después de las 5 am. También se ha difundido información sobre la destrucción de undrone Heron de fabricación israelí, una afirmación no confirmada por India. Sin embargo, cuatro fuentes del gobierno local en la Cachemira india informaron a Reuters que tres aviones de combate se estrellaron en distintas zonas de la región durante la noche.

"Hay peligro de una guerra real"

Tariq Ahmad, ex ministro conservador de Reino Unido para el sur de Asia, ha advertido sobre un posible estallido de guerra entre India y Pakistán tras los ataques con misiles. "Los ataques con misiles de la India contra Pakistán y Cachemira administrada por Pakistán son una escalada alarmante entre dos vecinos con armas nucleares; el potencial de una guerra esta noche es real".

Mientras tanto, se llevan a cabo simulacros de defensa civil en toda la India. Algunas imágenes de Varanasi muestran al personal de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres practicando rescates y procedimientos de respuesta a emergencias.

Habitantes de zonas fronterizas como Poonch describieron escenas de pánico y explosiones que comenzaron pasada la medianoche. "No sabemos dónde ocurrió exactamente, pero sentimos que nuestras casas ya no son seguras", dijo a EFE un residente de la zona, Zakir Brah. "Si esto sigue así durante el día, tendremos que desplazarnos y aconsejar a otros que hagan lo mismo", agregó.

Ante el deterioro de la situación de seguridad, las autoridades ordenaron el cierre de todos los centros educativos en cinco distritos de la región de Jammu, y suspendieron los vuelos civiles en el aeropuerto internacional de Srinagar, que fue puesto bajo control de la Fuerza Aérea india. "El aeródromo está cerrado y no habrá vuelos civiles hoy", confirmó a EFE Javed Anjum, director del aeropuerto de Srinagar. Otro responsable agregó que la base permanecerá bajo control militar "hasta nuevo aviso".

China, preocupada por la escalada

El Gobierno de China ha calificado de "lamentable" la operación militar iniciada por el Ejército de India contra Pakistán y ha pedido "actuar con moderación". "China considera lamentable la operación militar de India de esta madrugada. Nos preocupa la situación actual", ha manifestado un portavoz del Ministerio de Exteriores chino, que ha aprovechado la ocasión para reiterar su oposición "a toda forma de terrorismo", tras ser preguntado sobre el cruce de ataques entre ambos países.

Naciones Unidas ha pedido máxima moderación tanto a India como a Pakistán . "El secretario general António Guterres está muy preocupado por las operaciones militares indias a través de la Línea de Control y la frontera internacional. Pide máxima moderación militar a ambos países", declaró el portavoz de la ONU. "El mundo no puede permitirse una confrontación militar entre India y Pakistán", añadió.

Por su parte, el ministro de Comercio de Reino Unido, Jonathan Reynolds, advirtió de que la situación en Cachemira es “extremadamente preocupante” y que su país estaba listo para apoyar a ambas partes para reducir la escalada: "Nuestro mensaje es que somos amigos y socios de ambos países. Estamos dispuestos a apoyarlos. Ambos tienen un gran interés en la estabilidad regional, el diálogo y la desescalada, y estamos aquí y dispuestos a hacer cualquier cosa que podamos hacer para apoyarlos". Rusia emitió una declaración instando a India y Pakistán a ejercer moderación.

Vuelos hacia Europa desviados

Varias aerolíneas asiáticas han dicho que están redireccionando o cancelando vuelos hacia y desde Europa debido a los combates entre India y Pakistán en la zona de Cachemira. Reuters informa que más de dos docenas de vuelos internacionales fueron desviados para evitar el espacio aéreo pakistaní. De momento, se han cancelado 52 vuelos con origen o destino en Pakistán, según FlightRadar24.

Esta no es la primera vez que la India toma medidas directas tras un ataque terrorista del que culpa a grupos que operan desde territorio paquistaní. En febrero de 2019, tras un atentado suicida en Pulwama, en la Cachemira administrada por la India, que causó la muerte de decenas de efectivos de seguridad indios, la India lanzó ataques aéreos contra lo que afirmó eran campos de entrenamiento terroristas en Balakot, Pakistán.

Cachemira, una región disputada desde hace décadas entre India y Pakistán, ha sido escenario de constantes enfrentamientos, aunque los últimos incidentes han avivado temores de una escalada más amplia entre los dos países, ambos con capacidad nuclear.