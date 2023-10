El Parlamento Europeo pide una "pausa humanitaria" en el conflicto en Oriente Medio

El Parlamento Europeo (PE) condenó este jueves los ataques en Israel del brazo armado de Hamás y pidió la "eliminación" de este grupo terrorista, al tiempo que reclamó una "pausa humanitaria" en el conflicto e insistió a Tel Aviv en que su respuesta en defensa propia debe "cumplir estrictamente el Derecho Internacional humanitario".

Aprobado con 500 votos a favor, 21 en contra y 24 abstenciones, el texto advierte de un "riesgo de que los ataques del grupo terrorista Hamás y la respuesta israelí lleven a un refuerzo del ciclo de violencia en la región" y condena también el ataque del martes contra el hospital Al Ahli de Gaza, sobre cuya autoría pide una investigación para que los responsables rindan cuentas.

El borrador inicial del texto ni incluía la condena al ataque contra el hospital -que tuvo lugar cuando ya se había negociado la primera versión de la resolución y entró mediante una enmienda- ni la petición de una pausa humanitaria en el conflicto, que la liberal belga Hilde Vautmans promovió mediante varias enmiendas orales durante la sesión de voto.

"Quiero que esta casa esté unida y vote con una voz fuerte. Nuestros Estados miembros pidieron una pausa humanitaria en las Naciones Unidas ayer (...). Sólo estamos pidiendo una pausa humanitaria, ¿quién puede oponerse a eso?", subrayaba Vautmans.

En un principio, varias decenas de diputados se oponían a incluir la referencia a una pausa humanitaria pero la vicepresidenta que dirigía la sesión de voto dio un receso de varios minutos para que los grupos hablasen entre sí. Tras esa parada, la mención a la pausa humanitaria en el texto salió adelante por mayoría.

Por el camino se quedaron decenas de enmiendas, entre ellas una que iba más allá de la pausa humanitaria y pedía un alto el fuego en la zona, que no lograron suficiente apoyo.

El texto aunó el apoyo de una mayoría de los eurodiputados españoles salvo Sira Rego (IU), Miguel Urbán (Anticapitalistas), Idoia Villanueva (Podemos), Ana Miranda (BNG) y Ernest Urtasun (eurodiputado por Catalunya en Comú y portavoz de Sumar), quienes votaron en contra, así como de Diana Riba (ERC), quien se abstuvo.

"La pausa humanitaria no existe en el Derecho Internacional. El Parlamento Europeo debería haber apoyado los esfuerzos y las llamadas del Secretario General de Naciones Unidas y hoy no lo ha hecho. Me parece que era totalmente insuficiente (...) y para mí, sin un alto el fuego, el texto no estaba a la altura", explicó Urtasun a EFE tras el voto.

Por otro lado, el texto "reconoce el derecho de Israel a la defensa propia consagrado y limitado por el Derecho Internacional" y señala que "las acciones de Israel deben cumplir estrictamente el Derecho Internacional humanitario".

Los eurodiputados "condenan en los términos más fuertes posibles" los ataques terroristas perpetrados contra Israel e insisten en la "necesidad de eliminar a la organización terrorista Hamás", al tiempo que instan a la liberación de los rehenes y a la devolución de los cadáveres de los secuestrados que han sido asesinados.

El texto pide, además, que los responsables de los ataques terroristas y de las violaciones de la legislación internacional "respondan por sus actos", sin hacer referencia a ningún perpetrador en concreto.

"Atacar a civiles e infraestructura civil, incluyendo a trabajadores de la ONU, personal médico y periodistas, es una violación grave del Derecho Internacional", reza la resolución.

Al Parlamento le preocupa también la "situación humanitaria que se deteriora rápidamente" en la Franja de Gaza e insta a abrir los canales para proveer ayuda humanitaria a los civiles en este territorio, así como a que la comunidad internacional incremente su asistencia en la zona.

Los diputados recuerdan también su "apoyo inquebrantable" a la solución de dos Estados y piden a la diplomacia comunitaria y a los Gobiernos de la UE que "pongan en marcha una iniciativa europea para retomar el camino" de esta solución al conflicto.