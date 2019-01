Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra (Infantería), XL de la promoción de la Academia General Militar, diplomado de Estado Mayor, actualmente en la reserva, asegura que la confrontación con Rusia crece.

Aparentemente, Estados Unidos está contemplando la posibilidad de instalar una nueva capa de sensores en el espacio para detectar más rápidamente ataques de misiles enemigos. ¿Cree que se trata de una amenaza real para la seguridad de EE UU o se trata de un «show» de Trump presentado por motivos internos?

Es cierto que en los últimos tiempos se está agudizando la tensión en lo relativo al armamento nuclear. No solo con Trump. Obama tenía un plan multimillonario para renovar el arsenal. Hay una carrera para crear nuevos artefactos nucleares tácticos y estratégicos. La ruptura del Tratado sobre Armas Nucleares de Medio Alcance (INF) y, desde el conflicto de Ucrania y Crimea, el START III no ha hecho que mejoren las cosas. Todos estos tratados habían sido fundamentales para frenar la carrera y ahora se ha invertido la tendencia.

¿Y que hay del «vehículo hipersónico deslizante» del que Putin habla y que, en teoría, no puede ser detectado? ¿Cree que se trata de una tecnología actualmente disponible en el arsenal ruso?

La verdadera preocupación de Washington es China y no Rusia. Pekín está experimentando con aviones no tripulados que alcanzan velocidades de 40 Mach y pueden llegar a San Francisco desde China en 14 minutos. Los nuevos misiles rusos solo llegan a 10 ó 12 Mach, aunque estos están desarrollando misiles submarinos nucleares que parte del trayecto lo hacen bajo la superficie del mar.

¿Cree que Rusia y Estados Unidos abandonarán las conversaciones para renovar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) después del fracaso en las recientes conversaciones mantenidas en Ginebra?

Si contemplamos la tónica de lo que está sucediendo en Europa –también en Reino Unido–, la confrontación con Rusia crece. Parece que no se va a llegar a un acuerdo como el que se logró con Barack Obama, no solo en cantidad de armas, sino en la reducción de la capacidad destructiva de las que no están reguladas, las tácticas. Precisamente las que más posibilidades tienen de ser utilizadas en un conflicto.