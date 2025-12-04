Petrolero turco vinculado a Rusia atacado en aguas senegalesas

Un carguero turco vinculado a intereses rusos sufrió graves daños tras varias explosiones frente a las costas de Senegal. Si bien Kiev no ha reivindicado la responsabilidad, el modus operandi recuerda a los ataques perpetrados en los últimos meses contra buques de la "flota fantasma" rusa, lo que levanta sospechas de una discreta extensión de la guerra en Ucrania a la costa de África Occidental. El "Mersin" esá acusado de pertenecer a la "flota fantasma" rusa, frente a las costas de Dakar.

De bandera panameña pero propiedad de un armador turco, sufrió cuatro explosiones externas según reconoció Besiktas Shipping, la compañía que opera el buque. : "La situación se controló de inmediato y todos los tripulantes se encuentran sanos y salvos; no hay heridos, ni pérdidas humanas, ni contaminación".

Las sospechas, señalan medios magrebíes, recayeron rápidamente sobre Ucrania, que no ha reivindicado oficialmente ninguna acción contra el "Mersin". El buque, que transportaba gasolina, no figura en ninguna lista de sanciones, y si Ucrania es realmente responsable de las explosiones, "no querrá admitir oficialmente su participación", subraya Dirk Siebels, especialista en seguridad marítima de la consultora Risk Intelligence.

En tiempos de guerra, «los beligerantes deben diferenciar entre objetivos militares y civiles. Si bien las dos guerras mundiales demostraron que la marina mercante puede convertirse en un objetivo en el contexto de una guerra económica», señala Basil Germond, especialista en seguridad internacional y marítima de la Universidad de Lancaster. Sin embargo, en el caso del "Mersin", un buque mercante sin vínculos oficiales con Rusia, una reclamación ucraniana podría ser controvertida.

No obstante, este carguero «es un objetivo válido para los ucranianos», afirma Dirk Siebels. El "Mersin" ha sido identificado varias veces en puertos rusos desde principios de año, como Novorossiysk y Tuapse en el mar Negro, y Ust-Luga en el golfo de Finlandia, según el sitio web de investigación ruso The Insider.

El "Mersin" también transportaba petróleo ruso, señala Bloomberg, el primer medio occidental en revelar las explosiones en este carguero. "Para las autoridades ucranianas, cualquier barco que transporte petróleo o carga ruso aporta dinero a las arcas rusas y, por lo tanto, contribuye a financiar el esfuerzo bélico".

El incidente frente a las costas de Senegal se produce en medio de un aumento de los ataques contra buques asociados a la "flota fantasma" rusa, es decir, buques utilizados por Moscú para exportar sus hidrocarburos eludiendo las sanciones internacionales.

Si los servicios de inteligencia ucranianos son realmente responsables de las explosiones que dañaron el "Mersin" frente a las costas de Senegal, la operación constituye una auténtica extensión del conflicto ruso-ucraniano más allá del mar Negro o el Mediterráneo.