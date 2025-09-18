La policía abate a un hombre armado con un machete cerca de una escuela infantil en Francia

Un operativo policial en La Seyne-sur-Mer, al sur de Francia, terminó con la muerte de un sospechoso armado con machete que se encontraba en las cercanías de una escuela infantil. La Policía francesa actuó siguiendo los protocolos de seguridad, utilizando inicialmente un dispositivo de electrochoque para intentar inmovilizar al individuo.

Sin embargo, ante la negativa del hombre a obedecer y su actitud agresiva, los agentes se vieron obligados a abrir fuego, disparándole en seis ocasiones. El sospechoso murió en el lugar del incidente. Las autoridades confirmaron que ningún menor resultó herido durante este tenso episodio.

La fiscalía de Toulon inició de inmediato una investigación para esclarecer la identidad del fallecido y las circunstancias exactas que rodearon el suceso. Según el ministerio público, el sospechoso mantenía una postura amenazadora en una zona con alta presencia de centros educativos. Preliminarmente, se sugiere que los niños pudieron haber estado bajo algún tipo de amenaza, aunque este punto requiere confirmación adicional.

Las fuerzas de seguridad locales desplegaron un operativo para garantizar la integridad de la comunidad educativa, evaluando meticulosamente el perímetro escolar y asegurando que no existieran riesgos adicionales para los menores.

La intervención se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en los entornos educativos. Las autoridades judiciales han iniciado una investigación exhaustiva para comprender los motivos que condujeron al individuo a mostrar un comportamiento tan agresivo cerca de una institución infantil.

Los investigadores están recopilando evidencias forenses, testimonios y cualquier dato que permita reconstruir la secuencia de eventos que desencadenaron este desenlace trágico. La fiscalía será la encargada de dirigir las pesquisas y determinar los pormenores del incidente.

Es importante destacar que la información difundida hasta el momento es preliminar y está sujeta a verificación y ampliación conforme avance la investigación. Las autoridades se han comprometido a proporcionar actualizaciones periódicas a medida que se esclarezcan más detalles sobre este suceso.