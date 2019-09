Políticos y famosos que se disculparon por sus fotos con disfraces “racistas”

Andrés Iniesta se vio forzado a pedir disculpas este año tras publicar una foto en su cuenta de Instragram el día de Reyes en la que se le veía con Baltasar representado por una persona con la cara pintada de negro y acompañado a su vez por un paje también maquillado de negro. "Me gustaría disculparme con todos aquellos que se han sentido ofendidos", reconoció el ex futbolista del Barcelona. “Admito que ha sido torpe por mi parte. Pido disculpas si he herido a alguien”, señaló el jugador.

Antoine Griezmann fue blanco de las críticas cuando colgó una foto en las redes sociales en 2017 vestido con una peluca de pelo rizado negro, con el cuerpo y el rostro pintados de negro y vestido con un equipamiento de jugador de baloncesto. El delantero azulgrana, admirador de la NBA, añadió un mensaje: “80’s party” (“fiesta de los años 80”). El consejo representativo de las asociaciones negras de Francia emitió un comunicado en el que decía: "Pintarse la cara de negro (blackface) es una práctica que viene de la esclavitud, que consiste en que las personas blancas se pinten de negro. El objetivo de esa práctica era, en general, vilipendiar a los negros y hacerles objeto de burla".

Mark Herring , secretario de Justicia de Virginia en EE UU, confesó que se pintó la cara de marrón en la década de 1980, cuando era estudiante universitario. Herring, que planeaba postularse a gobernador en 2021, lo explicó así: "En 1980, cuando tenía 19 años y estudiaba en la universidad, algunos amigos sugirieron que asistiéramos a una fiesta vestidos como raperos que escuchábamos en ese momento, como Kurtis Blow, y que cantáramos una canción", relató.