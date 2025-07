"¿Puedes atacar Moscú?": así fue la conversación entre Zelenski y Trump que podría dar un vuelco a la guerra

A Donald Trump se le está acabando la paciencia. En las últimas semanas, el presidente estadounidense ha elevado el tono contra su homólogo ruso, Vladímir Putin, con quien hasta hace poco presumía de mantener una buena relación. En este distanciamiento habría jugado un papel clave la guerra de Ucrania, un conflicto que en febrero cumplió su tercer aniversario y que Trump llegó a afirmar que podría concluir en "24 horas".

En una entrevista con la cadena BBC, Trump reconoció sentirse "decepcionado" con Putin, aunque puntualizó: "No he terminado con él". Unas horas antes, había anunciado su intención de enviar armas a Ucrania, así como la imposición de aranceles a Rusia en caso de que no se alcance un acuerdo de alto el fuego en 50 días. Donald Trump también se dirigió a Kiev, advirtiendo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que tampoco debería atacar Moscú.

Estas afirmaciones contradicen lo que el presidente estadounidense habría discutido con Zelenski durante una de sus últimas conversaciones telefónicas. El Financial Times ha difundido parte del contenido de la llamada que ambos líderes mantuvieron el 4 de julio, en la que volvió a evidenciarse la creciente frustración con el líder del Kremlin.

Así fue la conversación entre Zelenski y Trump

El medio británico cita a "dos personas familiarizadas con la conversación", quienes aseguran que Trump preguntó a Zelenski si podría atacar objetivos militares dentro del territorio ruso si recibía armas capaces de hacerlo: "Volodímir, ¿puedes atacar Moscú? ¿Puedes atacar San Petersburgo también?", llegó a decir el primero. Según las mismas fuentes, el líder ucraniano habría respondido: "Por supuesto. Podemos, si nos dan las armas", en una llamada que produjo tan solo un día después de que Trump hablara con Putin, también por teléfono.

En este contexto, Trump se habría mostrado favorable a la idea, cuyo objetivo sería "hacerles sentir el dolor" o forzarles a sentarse a negociar. Por el momento, el expresidente ha rechazado públicamente tener planes de enviar misiles de largo alcance a Kiev, aunque la prensa estadounidense apunta a que se estaría valorando el suministro de misiles de crucero de largo alcance Tomahawk, optimizados para volar rutas complejas a baja altitud, esquivando defensas, y con un margen de error muy reducido gracias a su sistema de guiado avanzado. Cada unidad tiene un coste cercano a los dos millones de dólares.