Putin culpa a Bill Clinton de la actual mala relación con Occidente: "Nos engañaron"

Vladimir Putin ha dado en su reciente y polémica con el periodista americano Tucker Carlson detalles hasta ahora desconocidos sobre una conversación que tuvo con el entonces presidente de EEUU Bill Clinton en el año 2000.

Según el mandatario ruso, el expresidente estadounidense insinuó la posibilidad de que Rusia se uniese como miembro de pleno derecho la OTAN. "En una reunión aquí en el Kremlin con el presidente saliente Bill Clinton, aquí mismo en la sala de al lado, le dije, le pregunté: 'Bill, ¿crees que si Rusia pidiera unirse a la OTAN, crees que sucedería?' Él dijo: 'Sabes, es interesante. Creo que sí'", ha respondido el mandatario ruso al entrevistador.

Esa mima jornada, pero un poco más tarde, sin embargo, Clinton habría cambiado radicalmente de opinión, negando entonces la posibilidad de que el país entrase a formar parte de la Alianza Atlántica. "Pero por la noche, cuando nos reunimos para cenar, dijo: 'Sabes, he hablado con mi equipo, no, no es posible ahora'"

El líder del Kremlin explicó que, después de la caída de la Unión Soviética, Rusia esperaba ser acogida en la comunidad internacional y se sintieron traicionados ya que, según él, la OTAN se expandió hacia el Este a pesar de las promesas que con respecto a lo contrario habían acordado. Esperaban, señalo, una bienvenida a la "familia fraternal de las naciones civilizadas, y nada de esto sucedió, nos engañaron".

Señaló también en la que es su primera entrevista con un medio occidental desde la invasión de Ucrania que su país ha sido bombardeado por las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en el pasado, circunstancia que, según dijo, ha contribuido al empeoramiento de las relaciones con el resto de Occidente.

Putin ha criticado la falta de esfuerzos diplomáticos de los Gobiernos de Occidente para acercarse a Rusia. En esta misma línea, sugirió que si Clinton hubiera aceptado la entrada de Rusia en la OTAN en su momento la situación actual hubiera sido diferente. "El proceso de acercamiento habría comenzado".

Asimismo, el presidente ruso ha defendido que el país que gobierna tiene ahora una economía de mercado, el Partido Comunista no tiene poder alguno y ha expresado su disposición a negociar con otros países para mejorar las relaciones internacionales y comerciales.

Las reacciones no se han hecho esperar. La UE ha calificado las afirmaciones del presidente ruso durante la entrevista como "viejas y peligrosas mentiras" con la que trata de justificar la invasión militar de Ucrania.