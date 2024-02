Putin dice que Rusia obtendrá la victoria en Ucrania mientras Trump recuerda que la "maquinaria bélica rusa venció a Hitler y Napoleón"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condecoró este miércoles a militares de la Fuerza Aeroespacial rusa tras conquistar el importante bastión ucraniano de Avdivka, a pocos kilómetros de la capital regional de Donetsk, región ucraniana anexionada por el Kremlin en septiembre de 2022. "Me alegra tener hoy la oportunidad de entregar altos premios estatales a unidades de las Fuerzas Aeroespaciales", dijo el jefe del Kremlin, acompañado por el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, durante una ceremonia en el aeródromo de Chkálovski, en la región de Moscú.

Putin agregó que los militares rusos "mostraron coraje" durante el cumplimiento de sus misiones en Ucrania. "Estamos orgullosos de sus logros y sus victorias. Sus nombres siempre serán un símbolo del coraje y del respeto ilimitado con el que el pueblo de Rusia trata a su ejército", aseguró.

Esta mañana, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Gerasimov, condecoró por su parte a militares rusos que tomaron Avdivka. "A día de hoy la principal tarea (de la unidad Centro) ha sido cumplida. Avdivka está liberada", dijo Guerásimov a los efectivos de la agrupación militar.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo la víspera que tras la captura de Avdivka, las fuerzas rusas deben plasmar ese éxito en otros sectores del frente y pidió al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, que prepare a las tropas para esa tarea.

Lo que dice Trump de Rusia, Hitler y Napoleón

Desde Estados Unidos, Donald Trump se pronunció sobre Rusia y la guerra de Ucrania. "Recuerden: se enfrentan a la máquina bélica rusa. Vencieron a Hitler, vencieron a Napoleón (...) Es una máquina bélica", declaró a medios locales. El ex presidente dijo que Rusia es "más grande" que otros Estados de Europa y aseguró que el conflicto en Ucrania, que está "costando una enorme cantidad de dinero", "no se habría producido si yo fuera presidente de Estados Unidos". Además, recordó que Washington destina "miles de millones e incluso billones" para ayuda militar a otros países, como Ucrania o Israel, pero "no puede proteger sus propias fronteras", alegando a la crisis migratoria en la frontera con México.