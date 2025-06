Putin se niega al alto el fuego y acusa a Zelenski de "no querer la paz en absoluto"

Esa pequeña posibilidad de un alto el fuego en Ucrania que muchos albergaban en el inicio de las conversaciones de Estambul se ha volatilizado tras las contundentes declaraciones realizadas por el presidente ruso, Vladimir Putin. El mandatario habló ayer públicamente aprovechando una reunión con su Gobierno que fue retransmitida por la televisión rusa rechazando, no sólo el anhelado alto el fuego en Ucrania, sino además una reunión a corto plazo con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Putin aprovechó su aparición en los medios para calificar al Gobierno de Kiev de “terrorista”. Las explosiones que han provocado el descarrilamiento de dos trenes el pasado fin de semana en las regiones fronterizas de Briansk y Kursk, dejando un balance de siete muertos y más de un centenar de heridos. «Todos los crímenes cometidos contra civiles, entre ellos mujeres y niños, en víspera de la nueva ronda de negociaciones de paz propuesta por nosotros en Estambul estaban, sin lugar a dudas, dirigidas a torpedear el proceso negociador.

El ataque fue realizado intencionadamente contra la población civil», afirmó un Vladímir Putin con semblante serio. El líder ruso acusó a Zelenski de “no querer la paz”, cerrando una puerta que muchos ya consideraban medio abierta. «Al mismo tiempo, piden cesar las acciones militares durante 30 o incluso 60 días. Piden una reunión al máximo nivel. ¿Pero cómo celebrar en estas condiciones una reunión como esa? ¿Para hablar de qué? ¿Quién conversa con aquel que apuesta por el terror, con terroristas?», zanjó el jefe del Kremlin, afirmando que esa hipotética tregua sólo serviría para que «se atiborre al régimen con armamento occidental, para continuar la movilización forzosa y preparar otros actos terroristas similares a los cometidos en las regiones de Briansk y Kursk».

Además, Putin respondió a la negativa ucraniana de aceptar la propuesta de Rusia de llevar a cabo una tregua de dos o tres días en ciertas zonas del frente por razones humanitarias, aseverando que no es la primera vez que Moscú recibe esa respuesta. "Esto no nos sorprende, además nos convence de que el actual régimen de Kiev no necesita la paz en absoluto", comentó el líder ruso.

"Probablemente, la paz para él [Zelenski] significa la pérdida de poder, y el poder parece ser más importante para él que la paz, que la vida de las personas a quienes, aparentemente, no consideran como su pueblo", apostilló. Durante la reunión con su Gobierno, Putin fue informado de la jornada de negociaciones del pasado lunes por su asesor en materia de cultura, Vladímir Medinski, presente en Estambul.

El jefe de la delegación rusa en Turquía declaró que su equipo entregó a la parte ucraniana un memorándum en el que se recogen las condiciones rusas para finalizar el conflicto, como son reconocer la anexión de cinco regiones, incluida la península de Crimea; renunciar a ingresar en la OTAN; reducir el número de efectivos en su ejército y convocar nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, en el plazo de cien días después de levantar la ley marcial. Ese documento ha sido rechazado por Zelenski quien lo ha calificado de “ultimátum”.