Armamento
Putin revela que su Armada ha culminado con éxito una prueba de su submarino atómico no tripulado Poseidón
Tiene el potencial de portar cargas convencionales o nucleares, navegar a gran profundidad y evadir algunas defensas navales tradicionales
El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este miércoles que Rusia había realizado con éxito una prueba del Poseidón, un supertorpedo de propulsión nuclear diseñado para transportar ojivas a larga distancia bajo el agua. El mandatario explicó que el ensayo, efectuado el martes, incluyó el lanzamiento desde un submarino portador y la activación completa de su sistema de energía nuclear, calificando el resultado como “un gran éxito”. Según Putin, la potencia del Poseidón supera incluso la del misil intercontinental Sarmat, considerado hasta ahora el proyectil más poderoso del arsenal ruso.
Tanto funcionarios rusos como estadounidenses han descrito al Poseidón como un arma de nueva generación, ideada para actuar como instrumento de represalia en caso de conflicto nuclear. El torpedo, capaz de desplazarse a profundidades extremas y con autonomía casi ilimitada gracias a su reactor, podría provocar olas radiactivas que arrasen ciudades costeras y las vuelvan inhabitables durante décadas, según estimaciones de expertos en defensa.
Poseidón (también conocido como el sistema Status-6 o con nombre clave “Kanyon” según la OTAN) tiene el potencial de portar cargas convencionales o nucleares, navegar a gran profundidad y evadir algunas defensas navales tradicionales.
El anuncio ocurre en un contexto de alta tensión militar y tecnológica entre Rusia y Occidente. Expertos advierten que, más allá de su uso real, Poseidón funciona como un instrumento de disuasión psicológica: su mera existencia multiplica las incógnitas sobre estabilidad estratégica y posibles escenarios de escalada nuclear.
