Al Qaeda: la solución no es el reconocimiento de un estado palestino sino la eliminación de la entidad sionista

"No habrá paz en el mundo islámico hasta que la entidad sionista sea eliminada". Un artículo publicado en las redes de Al Qaeda señala que los reconoci mientos de un estado palestino, que se están produciendo en las últimas semanas, no es la solución para el conflicto.

"Este reconocimiento, si se considera de manera realista, no cambiará el hecho de que nuestra tierra en Palestina sigue bajo ocupación, que los musulmanes en Palestina siguen siendo sometidos a masacres y que la ocupación israelí continúa su política ilegal de asentamientos expansionistas en nuestra tierra", agrega..

"Esta clara visión por parte del enemigo revela la dificultad de la situación política y estratégica en nuestra región, donde las guerras en curso, las intervenciones extranjeras, incluida la intervención estadounidense, y la expansión de los asentamientos sionistas han hecho que el futuro sea incierto e impredecible (...) La política de Washington se ha centrado en fortalecer su influencia y proteger sus intereses estratégicos basados en la opresión y la dominación de los pueblos musulmanes, apoyándose en su representante en la región, la entidad sionista", subraya.