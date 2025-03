Por qué la Armada de EEUU no tiene éxito con las fragatas pese a ser la primera potencia militar (y naval) del mundo

Las fragatas, al igual que los destructores, suponen los buques de guerra más comunes del mundo y una pieza fundamental de las Armadas de cada potencia militar del mundo. Un aliciente para la fuerza naval de los países y proteger sus territorios a través de los mares y océanos. La mayoría de los países del planeta tienen al menos una fragata en su Marina, aunque hay algunos que han decidido no hacer uso de ellas, o al menos, infravaloran este arma naval y no tienen suerte con ellas. Y entre este grupo, se encuentra sorprendente Estados Unidos, considerada la primera de las potencias militares de la Tierra y que no cuenta con ninguna fragata en activo.

El caso es que son muchas las veces que Estados Unidos ha intentado incorporar fragatas a su fuerza naval, pero siempre sin éxito. Pero también es verdad que la estrategia de la US Navy, su doctrina de guerra, está centrada en el dominio oceánico global, donde portaaviones, cruceros o destructores ofrecen una mayor capacidad ofensiva y defensiva, lo que hace priorizar estos buques de guerra por encima de las fragatas, relegadas a un papel secundario. Un buque más pequeño y con menos capacidad de armamento.

De hecho, según el índice de Global Firepower, que evalúa a 145 países diferentes sobre sus factores militares, EEUU es la primera potencia mundial. Tiene capacidades incomparables en tecnologías de Defensa, y destaca especialmente, además de por su fuerza aérea, por su poderío naval.

Cuál es el poder naval de Estados Unidos, clave en su fuerza militar, y por qué fracasa con las fragatas pese a ser la primera potencia del mundo

Portaaviones, portahelicópteros y submarinos sitúan al país norteamericano como la principal potencia en esos navíos, así como el que más destructores tiene de todo el mundo (81 unidades de estos buques de guerra) y uno de los que más corbetas posee (veintiséis solo menos que China y Rusia y muy por encima del resto). Según el informe, además hay once portaaviones, nueve portahelicópteros y setenta submarinos en la US Navy.

Pero con el tema de las fragatas, la Marina estadounidense no ha sabido dar en el clavo, estando literalmente a la cola, según el informe. Para más inri, armadas como la de México, Polonia, Bélgica, Sudáfrica o Malasia han tenido más suerte que EEUU en este ámbito. ​Actualmente, la Armada de los Estados Unidos no cuenta con fragatas en servicio activo. Las fragatas de la clase Oliver Hazard Perry, que anteriormente desempeñaban funciones de guerra antisubmarina y escolta, fueron retiradas.

En sí, EEUU busca buques con tecnología avanzada, algo que explica porqué su historial con las fragatas es bastante irregular. A inicios del 2000, por ejemplo, intentó sustituir las fragatas con los buques de combate litoral (LCS), pero estos fracasaron por problemas de diseño, mantenimiento y capacidades limitadas. Dos clases de LCS, Independence y Freedom, tuvieron fallos mecánicos, sistemas de armas débiles y sobrecostos. La US Navy, finalmente, retiró prematuramente varios LCS por considerarlos ineficaces.

Y para llenar este vacío, el proyecto que la Armada estadounidense tiene entre manos, el USS Constellation, un buque de guerra de última tecnología destinado a renovar las capacidades de la Marina de Estados Unidos. EEUU pretende incorporar al menos veinte de estos buques en el futuro, pero enfrenta serios retrasos y sobrecostos significativos, lo que pone en evidencia los desafíos del sector naval de EEUU frente al creciente poder marítimo de países como China.

Su construcción, según The Wall Street Journal, comenzó en 2022, pero después de más de dos años, solamente un 10% del trabajo ha sido completado. Su gasto estimado, asimismo, asciende a más de 1.900 millones de dólares, frente a los 1.300 millones que se habían proyectado en el coste inicial.

Lo cierto es que Washington ha sido la primera potencia naval del mundo durante muchos años, pero Pekín y Moscú se le ha acercado en la última década y puesto contra las cuerdas a la US Navy en la cabeza de la clasificación. Según cifras del analista de defensa Tom Shugart, entre 2014 y 2023, el gigante asiático lanzó al agua 157 buques, mientras que Estados Unidos solo 67. Si bien EEUU asegura que la calidad y capacidades de sus buques son superiores, en términos de cantidad refleja que la Marina china podría estar por encima.