En qué se diferencia una fragata de un destructor, los dos buques de guerra más comunes de las armadas

Los buques de guerra componen una parte importante de las fuerzas de Defensa de un país, en concreto, de la marina de cada potencia. A su vez, son muchos los tipos de embarcaciones usadas, en función de capacidades, tamaños o formas, pero los más comunes en las flotas son las fragatas y los destructores. Dos buques que a menudo son comparados entre sí e incluso confundidos, pero que poseen importantes diferencias.

Ambos buques de guerra están diseñados para una rápida maniobrabilidad y pueden utilizarse para escoltar y proteger a otros buques de cualquier amenaza, ya sea aérea, de superficie o submarina. Lo cierto es que guardan diversas similitudes, lo que ha llevado a muchas armadas a usar los términos indistintamente, pero no son lo mismo. Esto se puede comprobar en que hay potencias navales con fragatas, pero no destructores, y viceversa. Por ejemplo, España ha apostado por las fragatas, pero no tiene destructores.

Y es que son solo trece los países que tienen al menos un destructor como parte de su flota naval, mientras que casi todas las marinas del mundo tienen fragatas. En general, las fragatas son naves concebidas como patrulla, para actuar en misiones especializadas de escolta, guerra naval, antiaérea o antisubmarina, pero también puede disponer de sistemas excepcionales para actuar como buque de apoyo en otras misiones. Los destructores, por su parte, son más rápidos, también diseñados para proporcionar escolta a buques mayores, en especial defensa aérea o ataques de largo alcance.

La rapidez, el tamaño o el armamento son las principales diferencias que pueden ayudar a distinguir a una fragata de un destructor. En general, las fragatas son más lentas que los destructores, aunque es cierto que en los últimos años se han desarrollado sistemas que hacen que tengan una mayor rapidez, lo que hace que la velocidad que alcanzan tampoco sea una diferencia reseñable. Las fragatas más rápidas pueden aceptar hasta 32 nudos (unos 59 kilómetros por hora), una velocidad también común entre algunos destructores.

Asimismo, las fragatas tienden a tener un tamaño de entre 100 y 150 metros de eslora, mientras que los destructores, un poco más mayores, llegan a tener entre 150 y 200 metros de eslora. A su vez, mientras las fragatas tienen un desplazamiento de entre 2.000 y 7.000 toneladas, los destructores alcanzan las 10.000 toneladas.

Mientras tanto, las fragatas suelen llevar un armamento menor, con menos misiles y sistemas defensivos, mientras que los destructores tienden a llevar más misiles de largo alcance y sistemas avanzados como radares. Las fragatas son ideales para patrullas marítimas y escolta de buques más grandes, mientras que los destructores pueden operar con portaaviones y otras flotas de ataque.

Por lo tanto, las fragatas tienden a ser más ligeras y maniobrables, y debido a que son más baratas y económicas, suelen ser usadas por marinas con menor presupuesto. Mientras, los destructores son la columna vertebral de las marinas más poderosas como Estados Unidos o Rusia.

En definitiva, tanto las fragatas como los destructores son cruciales para la estrategia naval moderna, de ahí que sean los dos buques de guerra más comunes, pero los destructores tienen un rol más ofensivo y tecnológico al usar armamento más avanzado.