Un rancho en EE UU cinco veces más grande que Madrid, a la venta por 68 millones de euros

Un rancho extraordinario en Wyoming, Pathfinder Ranches, en EE UU, ha salido al mercado por un precio sorprendente de 68 millones de euros. Esta propiedad monumental abarca casi cuatro millones de metro cuadrados, superando ampliamente el tamaño de Londres y ocupando más del 1% del territorio federal.

Scott Williams, agente inmobiliario de Swan Land Company, describe la venta de este rancho como una oportunidad única para un moderno magnate ganadero, resaltando la extraordinaria dimensión de la propiedad. El rancho se extiende entre las majestuosas montañas Ferris, Pedro y Green, ofreciendo paisajes impresionantes. La Great Pathfinder Lodge, con sus 6,579 pies cuadrados, nueve habitaciones y siete baños, representa el núcleo residencial. Los interiores reflejan un estilo rústico elegante, con suelos cubiertos de pieles de vaca y paredes decoradas con trofeos de caza que narran historias de la vida silvestre.

La propiedad está rodeada de naturaleza y su arquitectura parece integrarse con el ecosistema

El río Sweetwater recorre 20 millas del rancho, alimentando un ecosistema diverso. El Refugio Nacional de Vida Silvestre Pathfinder, establecido por Theodore Roosevelt en 1909, colinda con la propiedad, protegiendo especies como perdices, antílopes, alces y ovejas de las rocosas.

La historia de Pathfinder Ranches se entrelaza con la épica del oeste estadounidense. Ubicado sobre el histórico Sendero del Pony Express, el rancho incluye Independence Rock, un monumento de 130 metros donde colonos del siglo XIX dejaron su marca.

Perteneciente actualmente a Sammons Enterprises, una sociedad de inversión con 130 mil millones de dólares en activos, el rancho tiene restricciones que preservan su carácter natural. Los easet sights y covenants históricos garantizan la protección de la vida silvestre y la integridad del territorio.

La administración diaria está a cargo de un equipo reducido liderado por Ryan Lance, un experimentado profesional con conocimiento del sector. La complejidad de la propiedad radica en su 100% propiedad de empleados, un modelo empresarial único.