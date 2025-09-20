Récord en Reino Unido: 130 menores son suspendidos cada día por consumo de alcohol, drogas y tabaco en los colegios

El sistema educativo británico atraviesa una situación alarmante tras registrarse 24.554 suspensiones y 742 expulsiones en un solo curso escolar por conductas relacionadas con el consumo de alcohol, drogas y tabaco. Esto equivale a 130 suspensiones y cuatro expulsiones cada día lectivo, según datos oficiales recopilados por 150 autoridades locales y entregados al Departamento de Educación.

Los incidentes incluyen desde la presencia de alumnos bajo los efectos de sustancias hasta casos de tráfico de estupefacientes dentro de los centros escolares. Lo más preocupante es que algunos de los casos involucran a niños de apenas seis años, lo que evidencia una falta de mecanismos eficaces de prevención y control.

En comparación con años anteriores, las sanciones han aumentado un 8 %, superando ampliamente las cifras de 2021. Este incremento sugiere que el problema no está vinculado exclusivamente a la pandemia, sino que responde a factores sociales y estructurales más profundos.

La distribución geográfica revela puntos críticos como Essex, con 889 suspensiones y 27 expulsiones, seguida por Hampshire, Kent, Surrey y Hertfordshire, todas con cifras significativas.

El presidente de la Campaign for Real Education, Christopher McGovern, calificó los datos como “chocantes” y advirtió que podrían representar solo “la punta del iceberg”, ya que muchos incidentes no se reportan oficialmente.

El Departamento de Educación ha anunciado la creación de centros de apoyo especializados en asistencia y comportamiento, con el objetivo de reforzar la disciplina escolar y ofrecer entornos seguros para el aprendizaje.