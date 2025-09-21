El misterio de Gwadar: un aeropuerto en Pakistán de 240 millones de dólares financiado por China y con un solo vuelo a la semana

El Aeropuerto Internacional de Gwadar, construido en la costa suroeste de Pakistán con una inversión china de 240 millones de dólares, debía atender a 400.000 pasajeros al año. Sin embargo, en una ciudad de solo 90.000 habitantes, apenas tiene actividad y funciona muy por debajo de lo esperado.

La magnitud del proyecto contrasta con la precariedad local. Gwadar sigue sin conexión a la red eléctrica nacional, depende de suministros procedentes de Irán o de paneles solares, y sufre gravescarencias de agua potable. Para muchos analistas, estas prioridades básicas deberían haberse resuelto antes que levantar un aeropuerto internacional de gran escala.

Diversas voces, como la del especialista en relaciones internacionales Azeem Khalid, cuestionan el verdadero propósito de la inversión, sugiriendo que responde más a intereses estratégicos chinos que al desarrollo de la población local. El gobierno paquistaní asegura que el corredor económico con China ha generado unos 2.000 empleos, aunque no queda claro cuántos corresponden a residentes de Baluchistán y cuántos a trabajadores llegados de otras regiones.

La seguridad, además, se ha vuelto un rasgo definitorio en Gwadar. La ciudad se ha transformado en un entramado de puestos de control, alambradas, torres de vigilancia y cortes de carreteras periódicos para garantizar la movilidad de trabajadores e inversores chinos. Este clima de tensión y militarización refleja la importanciageopolítica del enclave, pero también dificulta la vida diaria de los habitantes.

La actividad del aeropuerto es mínima, con pocos vuelos a Karachi y muchas cancelaciones, lejos de lo prometido como corredor internacional. Para compensar, Pakistánimpulsa el turismo en otras regiones: en 2023 creció un 115% gracias a nuevas políticas de visado y a la reanudación de vuelos, con destinos como Gilgit-Baltistán ganando protagonismo entre viajeros y operadores.