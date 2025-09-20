Una banda de bicicletas siembra el caos en Reino Unido: atacan coches de lujo y roban piezas en plena calle

En las últimas semanas, una ola delictiva insólita ha sacudido los barrios más exclusivos de Londres. Bandas organizadas están utilizando bicicletas de alquiler tipo Lime Bikes para ejecutar robos selectivos en vehículos de alta gama, con especial incidencia en zonas como Highgate.

Los delincuentes aplican una táctica premeditada y veloz: rodean los coches de lujo, rompen las lunas traseras y sustraen el parcel shelf, una pieza interior que luego revenden en plataformas online por hasta 150 libras. Las calles más afectadas incluyen North Hill, View Road y Church Road, donde los ataques se concentran especialmente en las noches de los viernes.

Los vecinos denuncian que los asaltantes actúan con precisión y rapidez, aprovechando la movilidad discreta de las bicicletas para huir sin dejar rastro.

La Metropolitan Police ha activado un protocolo de prevención, difundiendo recomendaciones a través de MetEngage. Entre las medidas sugeridas se encuentran verificar el cierre correcto de los vehículos, mantener las llaves fuera de la vista, desactivar señales inalámbricas y retirar objetos personales del interior.

Este fenómeno se enmarca en un aumento de delitos no convencionales en Londres, que incluye vandalismo organizado, profanaciones en lugares de culto y robos millonarios con técnicas sofisticadas.

La Metropolitan Police continúa la investigación y solicita cualquier grabación, testimonio o información que pueda ayudar a identificar a los delincuentes. La comunidad permanece en alerta ante una ola de robos tan surrealista como preocupante, facilitada por el uso de bicicletas de alquiler como herramienta criminal.