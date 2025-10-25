Rusia denuncia daños en una presa de Bélgorod y prepara evacuaciones tras un ataque ucraniano

Las autoridades de la región rusa de Bélgorod, en el oeste del país, han denunciado que un ataque aéreo ucraniano ha provocado daños en una presa de la zona y contemplan ahora mismo la posible evacuación de decenas de familias en peligro de inundaciones.

Como recoge Europa Press, el gobernador de la región, Viacheslav Gladkov, ha explicado en su canal de Telegram que ahora mismo existe el peligro de un segundo ataque de Ucrania con el objetivo de destruir por completo la presa. Si eso ocurre, habrá un riesgo inundación en la llanura fluvial de la región de Járkov (en Ucrania, parcialmente ocupada por Rusia) "y en varios de nuestros pueblos, donde viven aproximadamente 1.000 residentes". Por este motivo, Gladkov ha comenzado a ofrecer "alojamiento temporal" en Bélgorod "a los residentes que corren riesgo de inundación y no tienen otra opción", ha indicado.

Por lo demás, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este sábado del derribo de 281 drones ucranianos y dos bombas guiadas en las últimas 24 horas, según un comunicado publicado por la agencia rusa Tass. La parte ucraniana también ha denunciado bombardeos rusos durante las últimas horas, concentrados en particular en la capital del país, Kiev, donde han muerto dos personas y otras nueve han resultado heridas, en un balance al que hay que añadir otros dos fallecidos más, un efectivo de rescate y una mujer, por otro ataque ruso en Dnipropetrovsk, en el centro-este del país.