Fuentes militares británicas recogidas por el diario The Telegraph desvelan que, más allá de los problemas derivadas de las desproporción entre los fuerzas armadas rusas y las ucranianas, Kyiv estaría reduciendo sus arsenales a gran velocidad por la forma en que combate. Así, a pesar de contar con tecnología de última generación proporcionada por las potencias occidentales, no estarían utilizando sus sistemas antitanque Javelin y NLAW para lo que fueron diseñados, el disparo preciso contra vehículos blindados, sino para lanzar proyectiles de forma indiscriminada. Esta práctica, al no usarse como un recurso estratégico, está acelerando el agotamiento de los stocks y facilitando que estos sofisticados equipos caigan en manos rusas.

Y es que, desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, diversas fuentes militares británicas han denunciado la rápida disminución de armas costosas en Ucrania. ¿Y por qué ocurre esto? Pues según los analistas, la raíz del problema es de base y tiene que ver con el modo de combatir de las fuerzas armadas de los países de la órbita comunista. Así, muchos soldados ucranianos serían reacios a adoptar los métodos y procedimientos de combate occidentales, lo que se traduce en el uso ineficiente de armamento diseñado para la guerra de precisión. Esta forma de luchar, por tanto, provoca que se abandonen lanzadores que son reutilizables—cada uno valorado en torno a los 100.000 dólares—que luego pueden ser recuperados por las fuerzas rusas.

Así, en un giro irónico del destino, se da la paradoja de que las fuerzas armadas rusas poseen hoy más misiles antitanque Javelin que todo el arsenal en manos del ejército británico tal y como se han encargado de difundir los medios de comunicación rusos, entre ellos la propia televisión pública del país. Esta provocadora afirmación subraya un problema de fondo: la alarmante frecuencia con la que las Fuerzas Armadas ucranianas pierden, de forma accidental o por mal uso, el valioso armamento occidental suministrado por la OTAN.

Según las propias imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa ruso, se pueden ver depósitos repletos de Javelins recogidos tras ser abandonados por las fuerzas ucranianas después de retiradas precipitadas de sus posiciones. Durante las intensas ofensivas lanzadas por las fuerzas rusas, se ha podido ver grandes cantidades de equipos de combate dejados atrás en la huida, y no solo sistemas de misiles, sino también almacenes enteros de armas occidentales, lo que incrementa la posibilidad de que dichos equipos sean reaprovechados por Rusia o transferidos a aliados estratégicos para fines de ingeniería inversa o transferidos a aliados estratégicos, como Irán, con el objetivo de potenciar sus propias capacidades defensivas y ofensivas.

Moscú utiliza esta situación para cargar contra la OTAN, criticando la ineficiencia del suministro de armas por parte de la Alianza y el uso del armamento que hace Ucrania. Según datos recientes, el Ejército Británico dispone de aproximadamente 9.000 misiles antitanque Javelin, un sistema clave en su arsenal desde que reemplazara el antiguo sistema Milan en 2005. Sin embargo, desde el inicio del conflicto, Ucrania ha recibido más de 12.000 unidades del Javelin, cifra que evidencia el enorme volumen de apoyo militar occidental.

Pero a pesar de contar con tan elevado suministro de armas, las tácticas de uso en el terreno parecen favorecer el desperdicio, permitiendo a las fuerzas rusas incrementar su arsenal con armas que originalmente estaban destinadas a contrarrestar sus vehículos blindados.

El dilema ucraniano: doctrinas anticuadas versus tácticas modernas

Una de las razones que explican el elevado número de Javelins perdidos en Ucrania es la persistencia de tácticas heredadas de tiempos pasados. Numerosos informes sugieren que, a pesar de contar con entrenamiento occidental, muchos efectivos ucranianos mantienen métodos de combate tradicionales que no maximizan la efectividad de un sistema de alta tecnología. Esta resistencia a adoptar completamente las doctrinas modernas de la OTAN se traduce en el uso desmedido y poco estratégico de misiles, lo que incrementa el riesgo de que estos valiosos recursos sean abandonados o capturados durante enfrentamientos intensos.

Además, las rápidas retiradas y la presión constante sobre las posiciones ucranianas han llevado a situaciones en las que el personal, en medio del caos del combate, simplemente no tiene tiempo para recuperar o proteger adecuadamente sus lanzadores. Los resultados son evidentes: en el fragor del combate, se producen pérdidas de equipo que, paradójicamente, terminan fortaleciendo el arsenal de las fuerzas rusas.

Esta situación ha generado la alarma entre los altos mandos militares de países occidentales. Fuentes británicas y de otros aliados de la OTAN han expresado su preocupación por la "pérdida acelerada" de armamento que representa no solo un gasto millonario, sino también un riesgo estratégico. La efectividad de los paquetes de ayuda militar a Ucrania se ve mermada cuando sistemas tan avanzados caen en manos del enemigo.

Ante esta situación, se plantea la necesidad de mejorar el entrenamiento y actualizar las doctrinas de combate en las Fuerzas Armadas ucranianas, de modo que el uso de sistemas como el Javelin se realice de forma más selectiva y precisa. Asimismo, se discute la posibilidad de reforzar la logística y la seguridad en las líneas de retirada para minimizar el abandono de armamento en el campo de batalla.

El caso de Ucrania ilustra cómo, en un entorno de combate caótico y bajo una presión constante, incluso los sistemas de defensa más sofisticados pueden verse socavados por factores humanos y logísticos. Esta situación ha reavivado el debate sobre la necesidad de adaptar las estrategias militares a la realidad del campo de batalla actual.

Así es el Javelin

El FGM-148 Javelin se diseño a mediados de los años noventa del pasado siglo para sustituir al M47 Dragon y las primeras entregas al Ejército y al Cuerpo de Marines de EE UU tuvieron lugar en 1996.

El Javelin es uno de los sistemas de misiles guía contracarro portátiles más avanzados del mundo, capaz de destruir cualquier carro de combate actual, además de a helicópteros en vuelo bajo. Únicamente algunos misiles en servicio, como el Spike israelí, pueden compararse con él.

Se trata de un arma del tipo «dispara y olvida», se dispara desde el hombro, pero también de puede instalar en un trípode o en vehículos blindados. El misil cuenta con un sistema de guiado por imágenes infrarrojas. Se fija en el objetivo antes del lanzamiento. Durante el vuelo se guía automáticamente. Durante ese tiempo, el operador puede separar un tubo vacío y de lanzamiento y acoplar otro tubo con misil. Se tarda unos 15 segundos. Alternativamente, la tripulación puede abandonar la posición de disparo.

Tiene dos modos de ataque: superior y directo. El primero se utiliza para atacar tanques y otros blindados: el misil hace un vuel o parabólico subiendo por encima de su objetivo para mejorar la visibilidad y luego golpea donde la armadura es más débil. Para disparar, el artillero coloca un cursor sobre el objetivo seleccionado.

En el modo de ataque directo el misil vuela directamente hacia el objetivo y se emplea sobre otodo cuando el objetivo es un edificios, un búnker o concentraciones de tropas enemigas.

Su cabeza explosiva es de tipo tándem de 8,4 kg. La carga precursora detona cualquier blindaje explosivo reactivo y la primaria penetra el blindaje hasta 800 mm de blindaje de acero, por lo que es capaz de destruir cualquier carro de combate existente.

La última versión tiene 4.750m. de alcance.