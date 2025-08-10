Un sacerdote hospitalizado en estado grave tras recibir un botellazo dentro de la iglesia

Un sacerdote ha sido brutalmente atacado en la Iglesia de St Patrick, ubicada en St Patrick’s Avenue, Downpatrick, Irlanda del Norte, momentos antes de la misa dominical. El Padre John Murray, párroco de la comunidad y próximo a su jubilación, fue golpeado violentamente en la cabeza con una botella por un individuo que irrumpió en el templo y se dio a la fuga inmediatamente después del ataque. El impacto fue tan severo que el sacerdote quedó tendido en el suelo, inconsciente y con una herida grave en la cabeza.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:10 a.m., en la sacristía, mientras el Padre Murray se preparaba para celebrar una de sus últimas misas. La agresión interrumpió abruptamente la rutina litúrgica y generó una escena de conmoción entre los feligreses que comenzaban a llegar al lugar. Según testigos, el agresor entró sin previo aviso y se dirigió directamente al sacerdote antes de propinarle el botellazo.

La Policía del Servicio de Irlanda del Norte (PSNI) confirmó que el sacerdote fue trasladado de urgencia al Hospital Real Victoria en Belfast, donde fue sometido a cirugía por la gravedad de la lesión craneal. El parte médico indica que permanece en estado grave, bajo observación intensiva.

El Inspector Jefe de Detectives McBurney calificó el incidente como “completamente impactante y brutal”, y subrayó la necesidad de colaboración ciudadana para esclarecer los hechos. “Este ataque ha dejado al sacerdote con una lesión seria en la cabeza. Nuestras investigaciones continúan, y hacemos un llamado a cualquier persona que haya presenciado el asalto o tenga información relevante para que se comunique con la policía”, declaró.

La investigación sigue abierta, y la PSNI ha habilitado el número de referencia 543 del 10 de agosto para facilitar la recepción de testimonio.