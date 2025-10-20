Seria, popular, mejor amiga de Trump: Meloni celebra tres años al frente de Italia

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cumple esta semana tres años en el cargo, con su partido de extrema derecha más popular que nunca, un gobierno notablemente duradero y la economía estable, aunque no precisamente en auge. "Es una persona seria", afirmó a AFP Giulia Devescovi, una médica de 31 años, durante una manifestación del partido de Meloni, Hermanos de Italia, celebrada en Florencia a principios de octubre. "Es quizás una de las mejores primeras ministras desde Silvio Berlusconi", afirmó en medio de un mar de banderas oficialistas.

La jefa de gobierno está muy lejos del récord de nueve años en el poder del difunto Berlusconi, pero su coalición destaca por su longevidad entre los más de 70 gobiernos que tuvo Italia desde la posguerra. Lejos de haber erosionado su popularidad, el ejercicio del poder parece haber reforzado a su formación postfascista, que lidera las encuestas con niveles por encima del 26% obtenido en las elecciones de septiembre de 2022.

Hermanos de Italia aumentó su apoyo en los tres comicios regionales celebrados en las últimas semanas, incluso en la Toscana, bastión de la izquierda. En un acto electoral celebrado en el centro de Florencia, la primera mujer al frente del Ejecutivo de Italia destacó el progreso económico de su endeudado país, subrayando que los costes de financiación son ahora más bajos que los de Francia. "Una nación líder como Italia no actúa como rueda de repuesto de nadie", declaró ante los aplausos de la multitud, en referencia al papel de "socio menor" al que considera quedó relegado el país cuando la izquierda gobernaba.

"Tiene agallas"

Meloni parece tener un asiento en todas las mesas, es casi una habitual en la Casa Blanca y recientemente fue la única dirigente mujer que asistió a la firma del acuerdo de Gaza en Egipto. Allí, el presidente estadounidense Donald Trump interrumpió un discurso sobre sus esfuerzos de paz en Oriente Medio para calificarla de "increíble", "una política exitosa" y "bella". "Los italianos están orgullosos de cómo los representa en la escena internacional. Y se comunica de forma brillante", señaló un diplomático europeo.

Una opinión compartida por Martina Ladina, una vecina de Garbatella -el barrio obrero del sur de Roma donde creció la mandataria-, para quien Meloni "tiene agallas". "Cuando habla con los demás jefes de Estado, habla todos esos idiomas (...) se las arregla para plantar cara a los hombres", aseguró a AFP la mujer de 36 años.

El "activismo" diplomático de la primera ministra "consolidó su imagen como líder", afirmó Lorenzo Pregliasco, fundador del instituto de sondeos YouTrend. Asimismo, destacó que "no cometió ningún desliz importante", mientras que a nivel nacional no hubo cambios importantes que pudieran alejar a su electorado. "No pienso que sea una contradicción que hacer poco en el Gobierno vaya acompañado de un apoyo estable, creo que es una de las razones", declaró a AFP.

La inmigración irregular -uno tema clave durante su campaña- se redujo, pero el Gobierno también aumentó el número de visados para trabajadores de fuera de la Unión Europea (UE) para hacer frente al envejecimiento del país. Roma ha reducido los impuestos, endurecido las sanciones a los manifestantes y tomado medidas para la reforma judicial. Sin embargo, aún no ha abordado los problemas estructurales que, según muchos, frenan a Italia.

Según los sondeos, lo que más preocupa a los italianos es el poder adquisitivo, mientras los salarios siguen estancados. Otra queja importante es el estado del sistema de salud público, cuya inversión no ha seguido el ritmo de la inflación. Aunque Italia espera que su déficit se sitúe este año dentro de los límites de la UE, la deuda sigue representando un 135% del PIB.

La división de la izquierda entre el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas, así como la ausencia de pasos en falso de Meloni favorecerían la estabilidad de su gobierno. "No necesariamente adoran a Giorgia Meloni", pero "una parte significativa de los votantes italianos no ve ninguna alternativa realmente creíble", concluyó Pregliasco. Desde Garbatella, María expresó a AFP su desencanto: "Es una chica muy inteligente, pero en la práctica, no ha hecho gran cosa", opinó la mujer de 68 años.

Pero "no logro encontrar a nadie que pueda llegar al poder en su lugar", admitió.