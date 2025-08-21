Sicaria por 'amor': 30 años de cárcel para una mujer que intentó cumplir un asesinato que le encargó su novio usando un hiyab

Una mujer estadounidense de 45 años, llamada Aimee Betro, ha sido condenada a 30 años de prisión por un intento de asesinato en Birmingham, Reino Unido. Su objetivo era Sikander Ali, a quien ha intentado asesinar siguiendo un plan elaborado con su amante británico, Mohammed Nabil Nazir, motivada por una compleja trama de rencores y pasiones.

En septiembre de 2019, Betro había viajado desde Wisconsin con un propósito criminal. Su primer intento había fracasado cuando su revólver semiautomático de 9 mm se habría atascado, impidiéndole disparar a Ali frente a su propia casa. Al día siguiente, ha regresado en taxi vistiendo un hiyab para intentar nuevamente, disparando tres veces contra la vivienda sin lograr su cometido.

Detalles del crimen y la captura

El Birmingham Crown Court ha revelado los entresijos de un complot familiar. Mohammed Nazir y su padre, Mohammed Aslam, mantenían un antiguo rencor contra la familia de Ali tras un violento altercado en una tienda en 2018. El juez Simon Drew KC ha destacado el papel central de Betro en la planificación del ataque.

Su detención ha llegado en julio de 2024 en Armenia, después de una intensa búsqueda internacional. Su madre había realizado un llamamiento público para que se entregara, buscando protegerla de su propia destrucción.

Las autoridades británicas habrían coordinado un operativo internacional que gabría involucrado al Gobierno Armenio y al FBI para capturarla y llevarla ante la justicia. El detective inspector Alastair Orencas ha señalado que solo la falla mecánica del arma ha impedido consumar el asesinato. Actualmente recluida en HM Prison New Hall, se espera que reciba formación educativa y vocacional durante su sentencia.