Tragedia en Brasil: un avión con 62 pasajeros se estrella en Sao Paolo

Un avión con capacidad para transportar a decenas de pasajeros se estrelló el viernes en el estado brasileño de Sao Paulo, informaron los medios locales. El cuerpo de bomberos local confirmó que el avión cayó en la ciudad de Vinhedo, pero no ofreció más detalles. Según la aerolínea, había 58 personas a bordo.

La aerolínea VOEPASS Linhas Aéreas ha explicado en un comunicado que a bordo del aparato, una aeronave de hélices modelo ATR-72, viajaban 58 pasajeros y cuatro tripulantes. La empresa, que "no tiene confirmación de cómo ocurrió el accidente ni de la situación actual de las personas que estaban a bordo", ha activado un teléfono para atender a familiares, según la nota recogida por el portal G1.

La autoridad aeroportuaria de Brasil, Infraero, no confirmó de inmediato la información tras una solicitud de The Associated Press. Ninguna aerolínea local informó inmediatamente de la desaparición de uno de sus aviones.