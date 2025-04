Trump arremete otra vez contra Zelenski: le acusa de "permitir" el inicio de la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado una vez más contra su predecesor, Joe Biden, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, al acusarles de hacer "un trabajo absolutamente horrible" en los últimos años y facilitar el estallido de la guerra en Ucrania, un conflicto que, asegura, no se habría producido con él en la Casa Blanca.

"La guerra entre Rusia y Ucrania es la guerra de Biden, no la mía. Yo acabo de llegar, y durante cuatro años de mi mandato no tuve ningún problema en evitar que se produjera (...) No tuve nada que ver con esta guerra, pero estoy trabajando diligentemente para conseguir que se detenga la muerte y la destrucción", ha manifestado Trump en su perfil en Truth Social.

En este punto, ha insistido en que si las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por su predecesor, no hubieran sido "amañadas", "esta horrible guerra nunca habría sucedido". Así, ha cargado contra Biden y Zelenski por "permitir que comenzara esta parodia" mientras había "muchas maneras de evitar que comenzara".

Sin embargo, ha destacado que todo esto forma parte del pasado y que ahora la Administración estadounidense debe conseguir que la guerra en Ucrania "pare y rápido". "Es muy triste", ha remachado un Trump que en repetidas ocasiones llegó a asegurar que sería capaz de acabar con la guerra con apenas una llamada telefónica.

Si bien es cierto que el conflicto en Ucrania aún sigue activo, representantes de Estados Unidos se han reunido por separado con enviados rusos y ucranianos con el objetivo de ponerle fin. Por el momento no se han alcanzado acuerdos concretos, pero sí se han perfilado posibles alto el fuego en el mar Negro y contra la infraestructura energética.