Trump dejará sin fondos federales a Nueva York si elige al "comunista" Mamdani como alcalde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que bloqueará fondos del Gobierno federal para Nueva York si el candidato demócrata, Zohran Mamdani, que se define como socialista demócrata, se convierte en alcalde de la ciudad.

"El autoproclamado comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien se postula a la alcaldía, demostrará ser una de las mejores cosas que le han pasado a nuestro gran Partido Republicano", apuntó Trump en la red Truth Social.

El presidente republicano subrayó que Mamdani "tendrá problemas con Washington como ningún otro alcalde" en la historia de Nueva York: "Recuerden, necesita mi dinero, como presidente, para cumplir todas sus falsas promesas comunistas. No recibirá nada, así que ¿qué sentido tiene votar por él?", detalló.

Trump agregó que la ideología de Mamdani "ha fracasado durante miles de años" y predijo que "volverá a fracasar", informa Efe.

El presidente escribió este mensaje un día después de que el actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, abandonara su carrera a la reelección como independiente por los malos datos en las encuestas.

Tras su retirada, la carrera para los comicios del 5 de noviembre se limita a Mamdani, que lidera las encuestas tras ganar por sorpresa las primarias demócratas en junio; Andrew Cuomo, quien perdió las primarias demócratas y concurre como independiente; y el republicano Curtis Silwa.

La carrera por la alcaldía de la ciudad más grande de Estados Unidos se vio sacudida en la víspera, cuando Adams anunció su retirada de la campaña a la reelección, apenas cinco semanas antes de la cita en las urnas y en medio de las bajas cifras en las encuestas y las dificultades para recaudar fondos.

Adams, que ganó los comicios en 2021 por el Partido Demócrata, se había postulado en esta ocasión como independiente tras la victoria de Mamdani en las primarias de la formación política. El actual alcalde, que ha incumplido la fecha límite para que su nombre no apareciera en la papeleta, seguirá apareciendo como una posible opción para los votantes a pesar de su decisión.

Hasta ahora, Mamdani ha contado con entre 15 y 20 puntos de ventaja sobre el exgobernador del estado de Nueva York y ahora candidato independiente Andrew Cuomo, que cuenta con el respaldo de Trump. Por detrás de ambos se encuentra el aspirante del Partido Republicano Curtis Sliwa, según Europa Press.