Trump designa al movimiento "Antifa" como organización terrorista

Considera que es grupo que pretende desesestabilizar los Estados Unidos

Donald Trump
Donald Trump Europa Press
J.M. Zuloaga
  • J.M. Zuloaga@jmzuloaga2
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva por la que se designa como organización terrorista al movimiento “Antifa”. La describecomo “una organización militarista y anarquista que exige explícitamente el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema legal”.

Se urge a todos los departamentos y agencias ejecutivas pertinentes «investigar, desmantelar y desmantelar toda operación ilegal» realizada o apoyada por “Antifa”.

Varios miembros de “Antifa” fueron detenidos y acusados después de rodear un edificio de ICE (Inmigración) en Eugene, Oregón.

El Departamento de Seguridad Nacional ha arrestado a docenas de personas caracterizadas como "extremistas violentos de izquierda alineados con “Antifa".

