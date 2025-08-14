Un turista en Pompeya se mete en problemas al intentar llevarse un curioso souvenir: “No sabía que era ilegal”

Un visitante escocés de 51 años fue sorprendido esta semana sustrayendo seis fragmentos de piedra durante una visita nocturna y las escondió en su mochila, siendo descubierto por uno de los guías turísticos.

El guía turístico alertó a la administración del lugar y a los guardias de seguridad del puesto de control de Piazza Esedra. Realizando una descripción de los hechos y de la complexión del individuo, para que pudieran identificarlo en cualquier momento. Mientras tanto, la administración del parque solicitó la intervención de la policía italiana.

Los agentes encontraron al turista poco después en el exterior de la excavación, cerca de la estación Villa dei Misteri. Su mochila aún contenía cinco piedras y un fragmento de ladrillo recogidos en Pompeya, según informa el periódico italiano Il Corriere della Sera.

El hombre afirma desconocer la prohibición del parque y desvela la intención de regalárselas a su hijo

El turista fue denunciado por hurto con agravantes. Admitió haber sustraído las piedras de la excavación, pero también afirmó desconocer la prohibición de recogerlas. Tenía la intención de dárselas a su hijo para su colección de objetos raros, que finalmente fueron recuperados y devueltos a las autoridades.