Ucrania planea la mayor movilización desde el inicio de la invasión rusa: entre 450.000 y 500.000 nuevos combatientes

El Ejército ucraniano ha propuesto movilizar entre 450.000 y 500.000 nuevos reclutas para afrontar los próximos meses de guerra. Es el anuncio principal que ha formulado el presidente Volodimir Zelenski en una rueda de prensa para hacer balance del curso. La petición, puntualizó, todavía «no ha sido aprobada». «La cifra es muy seria», admitió Zelenski, que dijo necesitar «más argumentos para apoyar esta medida» porque se trata de una decisión que compromete a las personas, la Justicia, la capacidad de defensa y la economía». Los costes de la operación rondarían las 500.000 millones de grivnas (unos 12.200 millones de euros al cambio). «Por lo tanto, como presidente de Ucrania, como persona que dedica mucho tiempo a encontrar apoyo financiero, me gustaría que el ministro de Finanzas me dijera de dónde sale el dinero», explicó.

El reto es mayúsculo. En caso de llevarse a cabo, sería la mayor llamada a filas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. En noviembre, Zelenski dio instrucciones a su ministro de Defensa, Rustem Umerov, y al jefe del Estado Mayor del Ejército, Valeri Zaluzhni, para que presentaran un nuevo plan de movilización. Los uniformados trasladaron al presidente la necesidad de que el ministro de Transformación Digital, Míjail Fedorov, se involucrara en el proyecto «porque hay gente tanto en Ucrania como en el extranjero, y es un proceso muy complicado», señaló Zelenski.

Antes de aprobar la hoja de ruta, quiere tener «más información» sobre sus implicaciones. «Porque, ¿qué ocurrirá con el Ejército ucraniano, que cuenta con un millón de efectivos? Creo que es muy poderoso. ¿Qué pasará con los hombres que están allí todos los días [en el frente], al menos los que llevan dos años defendiendo nuestro país?», reflexionó. «Tenemos problemas de rotación, tenemos problemas de vacaciones, así que debería ser un plan integral y en esta ley de movilización deberían darnos respuestas a mí y a la sociedad en primer lugar».

Zelenski planteó serias dudas sobre la propuesta. «La cuestión no es cómo se llama este proceso según la ley, lo principal es que este proceso sea justo para nuestros poderosos soldados. Es muy difícil para ellos allí, yo he estado allí muchas veces», expresó el presidente, que quiso hacer de intermediario entre los intereses de la sociedad y los planes del Ejército, que sigue gozando de la confianza del país. Una encuesta reciente del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS, por sus siglas) reflejaba que el grado de confianza en Zelenski había caído del 84% del curso pasado hasta el 64%. Mientras, el 96% de los encuestados decía seguir confiando plenamente en las Fuerzas Armadas y un 88% en su principal responsable, Valeri Zaluzhni.

«Realmente me gustaría que nuestra cúpula militar comprendiera estos retos. No podemos perder a los más valientes, tenemos que encontrar procesos de movilización. Esto debe ser específico y con gran respeto por los soldados. Debe haber cuestiones de viajes de negocios, vacaciones y la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro. Todas las peticiones del ejército deben ser atendidas por la cúpula militar», subrayó Zelenski.

La capacidad del Ejército ucraniano se ha visto mermada en los últimos meses como resultado de la contraofensiva, sobre la que Zelenski no quiso dar detalles. Reconoció, en cambio, que sufrían escasez de munición, pero dejó claro que estaban «trabajando en ello». Precisamente esta escasez y los retrasos en las llegadas de asistencia por parte de sus aliados podrían dejar sin material a las tropas ucranianas, un factor que retrasaría las próximas operaciones ofensivas, señala el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés). El general de brigada Alexander Tarnavskyi, al mando de las tropas en la ciudad de Tavrisk, trasladó el lunes a la agencia Reuters que sus fuerzas están necesitadas de proyectiles de 122 mm y 152 mm a lo largo de toda la línea del frente. El propio Zelenski se reunió la pasada semana durante su visita a Washington con contratistas para buscar soluciones.

El escenario de la guerra ha cambiado. «Hemos estado en una situación de bloqueo cibernético, bélico y económico absoluto. Así que actualmente dimos una situación diferente: falta de munición, política…», reconoció Zelenski. El alcalde de Kyiv, Vitali Klichkó, exboxeador profesional, asestó el primer golpe a principios de diciembre acusando al presidente de concentrar demasiado poder en el marco de la ley marcial y de no ser lo suficientemente «honesto» con la evolución de la guerra. Klichkó se posicionó del lado de Valeri Zaluzhni, quien había reconocido semanas atrás en las páginas del semanario The Economist que la guerra estaba «en punto muerto» y que la situación no remontaría hasta dar un salto tecnológico en el campo de batalla. Unas palabras que irritaron a Zelenski y a su círculo más próximo.

El desencuentro público espoleó los rumores de una posible destitución del jefe del Estado Mayor del Ejército. Al ser preguntado sobre esta posibilidad en rueda de prensa, Zelenski subrayó que con Zaluznhin mantiene «una relación de trabajo». «Él debe ser responsable de los resultados en el campo de batalla», remató.

Zelenski, sin embargo, garantizó que Ucrania estaba «lejos de perder esta guerra». «No sabemos si terminará en 2024. Y los expertos occidentales que estiman que la guerra durará muchos años, nunca podrán saberlo con certeza. Hay demasiados factores en juego. Un loco ya creyó una vez que podría tomar Ucrania en 3 días», respondió en alusión a Putin. El presidente ruso, por su parte, descartó una nueva movilización. En su último baño de masas durante una conferencia de prensa en Moscú, Putin dijo que «no hay necesidad» de una segunda movilización por la afluencia constante de voluntarios que se alistan para combatir en Ucrania. Allí, el Ejército ruso tiene desplegados cerca de 617.000 soldados, entre los que se incluyen los 244.000 que fueron llamados a filas en la movilización del pasado año.