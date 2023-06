Valeri Zaluzhni, el hombre que maneja los hilos la contraofensiva de Ucrania

Está entre las 100 personalidades más influyentes del mundo, según la revista Time. Pasó por todas las etapas del servicio militar hasta llegar a la cúpula del Ejército. Es poco conocido más allá de las fronteras de Ucrania, pero entre los suyos es considerado un héroe nacional que rivaliza en términos de popularidad con el presidente, Volodimir Zelenski. Valeri Fedórovych Zaluzhni es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, uno de los miembro del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa encargado de hacer frente a la invasión rusa, sobre el que recae la tarea de poner en marcha una contraofensiva que pretende recapturar los cuatro territorios ucranianos ocupados.

Ocupa el cargo desde julio de 2021, cuando Zelenski anunció por sorpresa su ascenso hasta lo más alto del escalafón militar, en sustitución del veterano coronel general Ruslan Jomchak. A diferencia de su predecesor, Zaluzhni representa a una generación de oficiales ucranianos que no fueron formados en las academias de la URSS ni sirvieron para su Ejército. Abandera un estilo distinto, alejado de la burocracia y férrea cadena de mando soviética, y está curtido en el frente del Donbás, donde combatió contra las milicias separatistas respaldadas por Moscú desde 2014.

Zaluzhni, sin embargo, no oculta su interés en la teoría militar rusa ni su admiración por el jefe del Estado Mayor del Ejército enemigo, Valeri Guerásimov. “Me crié con la doctrina militar rusa, y sigo pensando que toda la ciencia de la guerra se encuentra en Rusia. Aprendí de Guerásimov. Leí todo lo que escribió... Es el más inteligente de los hombres, y mis expectativas sobre él eran enormes”, reconoció en una entrevista con Time. Aunque su método es más flexible, por lo que tiende a delegar en los comandantes repartidos por el terreno, una de las claves de la resistencia ucraniana.

Una legión de canales de Telegram sigue atentamente sus pasos. La gente parece sentir una profunda admiración y respeto, especialmente por sus decisiones en los primeros compases de la invasión, que permitieron mantener el control de Kyiv. El Kremlin es consciente de su importancia, por eso está catalogado como uno de los principales objetivos. Su relación con Zelenski es fluida, aunque la rumorología ya ha dejado caer que podría ser un rival de peso del presidente en caso de que decida dar el salto a la arena política.

Bajo las órdenes de Zaluzhni, el Ejército ucraniano hizo retroceder a las tropas rusas del norte de Ucrania, así como reconquistar Járkov y Jersón. Ahora, todas las miradas están puestas en la contraofensiva, que pondrá a prueba su liderazgo. El objetivo prioritario de Kyiv es expulsar a las fuerzas rusas de las cuatro regiones ocupadas, pero también demostrar a sus aliados occidentales que su inversión en la defensa de Ucrania está dando frutos.

La operación a gran escala, que dio comienzo la semana pasada, se centra en el este y el sur de la región de Donetsk, cerca de la frontera con la región de Zaporiyia. Según los analistas militares, los hombres de Zaluzhni están intentando abrir una brecha en el territorio ruso situado entre la frontera y la península de Crimea. Durante el fin de semana hubo avances a lo largo del río Mokri Yaly, según el Estado Mayor ucraniano. Las fuerzas ucranianas recapturaron cuatro localidades, un espacio de 35 kilómetros cuadrados.

No obstante, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, considera que es demasiado pronto para saber si la contraofensiva ucraniana será un punto de inflexión en la guerra: “Son todavía los primeros días”. El noruego confirmó, eso sí, que las fuerzas ucranianas están avanzando y liberando más territorios ocupados. “Cuanto más consiga Ucrania, más probable será que el presidente Putin se dé cuenta de que no puede ganar y debe negociar una paz justa”, declaró. Pero los Zelenski, Zaluzhni y compañía no se conformarán con cualquier negociación, quieren forzar la salida de las tropas rusas de su territorio.