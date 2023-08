«Los ucranianos no merecen morir solos»

Yana Statna tiene sólo 27 años. Desde que Rusia invadió Ucrania hace casi un año y medio, ha sido testigo de la escalofriante devastación que la invasión rusa ha traído a los habitantes de Donetsk. Una o dos veces al mes, ella y su padre parten de la ciudad de Chernivtsi, en el suroeste de Ucrania, hacia la región oriental, con autos repletos de los productos más necesarios. Llegan a Vugledar y Avdiivka, así como a una serie de otros asentamientos justo al lado de la línea del frente, donde aún permanecen miles de habitantes.

Unas 200 personas –de los 15.000 que vivían allí antes de la invasión– permanecen en Vugledar. Unas 1.800 –de los 30.000 vecinos– permanecen en Avdiivka.

«Vamos a donde nadie más iría. Tenemos que hacerles saber a estas personas que Ucrania no se ha olvidado de ellos», explica Yana. No piden mucho. «Linternas, pan, agua. En invierno derretían la nieve. Ahora confían en nosotros. También les damos cualquier alimento que se pueda cocinar sin fuego ni gas», cuenta Yana.

Se quedan allí sin electricidad, gas o agua, escondidos en sótanos oscuros entre las ruinas, a menudo a solo un par de kilómetros o incluso menos de las trincheras rusas. Aun así, no están dispuestos a huir y se aferran a sus hogares, desfigurados por las bombas y misiles rusos que continúan cayendo allí varias veces al día. «Se aferran a ellos aunque no quede casi nada de esos», continúa Yana.

A algunos habitantes de esta región altamente industrializada les resulta extremadamente difícil aceptar la necesidad de comenzar una nueva vida en algún lugar donde sus habilidades y experiencia no sean útiles. Otros se niegan a abandonar a sus animales, como una mujer de Avdiivka que cuida a sus 17 gatos y a 12 perros discapacitados y enfermos.

Aproximadamente el 80% de Avdiivka, si no más, está «destruido, cicatrizado, quemado». Vugledar, al ser una ciudad más pequeña, se ve incluso peor que la asediada Bajmut.

Dos veces al mes, Yana y su padre viajan a los asediados pueblos de Vugledar y Avdiivka en Donetsk para entregar ayuda básica a los habitantes que se resisten a dejar sus hogares pese a los bombardeos rusos Rostyslav Averchuk

Yana comparte que su corazón se desmorona cuando escucha a una anciana decir que vivió allí durante 75 años y que está lista para morir, que lo acepta. «Nuestros ciudadanos no merecen morir solo porque unos inhumanos con sus ambiciones imperialistas decidieron que tienen derecho a decidir quién muere y quién vive». «Es una guerra de aniquilación, la llevada por los rusos. Parece que quieren hacer esta tierra inhabitable, arrasarla toda hasta los cimientos», se lamenta.

Los soldados rusos no pueden avanzar allí a pesar de todos los intentos, detenidos por el Ejército ucraniano. Esto los enoja aún más, por lo que simplemente bañan las ciudades con bombas. La aviación ataca varias veces al día. Incluso aparecen nuevos cráteres encima de los cráteres más antiguos.

Incluso llegar a las ciudades es extremadamente arriesgado. «Tenemos que prácticamente volar sobre carreteras perforadas por bombas», revela la voluntaria.

Una vez que llegan allí, tienen que trabajar muy rápido. No hay tiempo para hablar. «Los drones están constantemente dando vueltas sobre ti. Y el problema es que no sabes si son nuestros o no», comparte Yana. «Solo si minutos después cae una bomba cerca de ti, sabes con certeza que fueron rusos».

A menudo, los voluntarios ni siquiera silencian el automóvil, rápidamente sacan la ayuda desde los coches y se van. «Así hay más probabilidad de pasar desapercibido para ‘los orcos’ [por los rusos] y no causar problemas ni a la aldea ni a los civiles», explica.

Según la joven ucraniana, no les importa a los rusos si es un automóvil civil, militar, de evacuación o de ayuda humanitaria. «Comienzan a disparar cuando detectan cualquier movimiento». «Lo que hacen los rusos es una guerra contra la infraestructura civil, contra personas inocentes, desarmadas, absolutamente pacíficas. Afirman querer liberar la gente, pero de lo único que pueden ‘liberar’ a alguien es de su vida».

Yana a menudo se encuentra con soldados ucranianos a los que se refiere como héroes y titanes. Se escribirán libros sobre lo que está sucediendo ahora en Vugledar, afirma. «Muchos de ellos no tenían nada que ver con las armas. Eran albañiles o baristas. Sin embargo, cuando ocurrió este desastre, todos tomaron la decisión de proteger a su familia y su patria. Simplemente porque nadie lo haría excepto ellos», explica.

Están cansados, pero no pierden la motivación. Saben por lo que luchan. Aunque no es soldada, Yana también pone conscientemente su vida en riesgo. Se prepara cuidadosamente para cada viaje. Sin embargo, a menudo sigue siendo una lotería.

«Pero es una lotería sin importar dónde vivas en Ucrania porque puedes morir por un misil ruso o un dron en cualquier lugar», agrega Yana.

Hay momentos que difícilmente puede explicar. A veces se quedan atascados en algún lugar o se encuentran con alguien solo para enterarse más tarde que esto les ayudó a evitar un ataque desastroso en el lugar a donde venían. «Siempre he sido una persona religiosa, pero me hice creer aún más en Dios y en su protección», cuenta Yana. «Claro que da miedo. Solo un tonto o un mentiroso puede decir que no tiene miedo».

No puede simplemente permanecer en Chernivtsi, una ciudad relativamente segura y tratar de vivir su vida. «La guerra nos concierne a cada uno de nosotros», explica. «Estamos luchando no solo por los territorios. Estamos luchando por la vida».