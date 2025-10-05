Los españoles de la flotilla denuncian nada más regresar a España que han sido tratados "peor que animales"

Activistas españoles de la Flotilla Global Sumud expulsados de Israel denunciaron a su llegada a Madrid que fueron "vejados" y "humillados" en la prisión en la que han permanecido detenidos, donde sufrieron malos tratos físicos y psicológicos.

"Los maltratos físicos y psicológicos han sido repetidos durante todos estos días: nos han golpeado, nos han arrastrado por los suelos, nos han vendado los ojos, nos han atado de pies y manos, nos han metido en jaulas, nos han insultado", denunció Rafael Borrego, uno de los activistas, ante las numerosas cámaras de televisión que les esperaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Un primer grupo de 21 españoles llegó este domingo a Madrid, mientras que en la prisión israelí de Saharonim, en el desierto del Neguev, siguen detenidos otros 28 españoles junto a activistas de otras nacionalidades que viajaban en la flotilla y que han rechazado firmar un documento reconociendo que su entrada en el país fue ilegal.

Tras los abrazos y saltos con los amigos y familiares que les esperaban en la terminal del aeropuerto, relataron las jornadas pasadas desde que el pasado miércoles la flotilla fue interceptada por la armada israelí.

Según señalaron, estuvieron horas maniatados en el puerto antes de ser trasladados a la prisión en el desierto, en un "proceso constante de deshumanización"; fueron deportados sin juicio y se les mostró papeles en hebreo, sin traductor.

Sin agua potable ni medicamentos

No tuvieron acceso a abogados ni pudieron contactar con las familias, no recibieron asistencia médica y se les privó de agua potable y de medicamentos necesarios a algunos de ellos, como la insulina que requerían dos personas diabéticas y que no recibieron hasta tres días después de la detención.

De acuerdo con su relato, personas armadas entraban con perros en las celdas y les apuntaban a la cabeza, les privaban del sueño, les cambiaban de celda para impedir que durmieran y fueron tratados "peor que animales", informa Efe.

Los miembros de la flotilla agradecieron la presión popular, pidieron a los gobiernos que actúen para que lo ocurrido no quede impune y llamaron la atención sobre la situación de miles de presos palestinos que están en poder de las autoridades israelíes.

A su juicio, Israel ha querido tener una actitud ejemplarizante con los activistas, pero ellos tuvieron la fortuna de que el foco internacional estaba sobre la flotilla.

A pesar de lo ocurrido, aseguraron que volverían a embarcarse y han confiado en que pronto haya otra flotilla hacia la Franja de Gaza.

Todos aparecieron en la terminal vestidos con camisetas blancas, ya que no les permitieron cambiarse al salir de la prisión y, denunciaron, les robaron la mayoría de los objetos personales cuando desembarcaron en el puerto.