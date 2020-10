Un forense militar saudí estuvo en el consulado el día que desapareció el periodista Khashoggi

Un médico militar forense llegó a Estambul como parte de un equipo de 15 agentes saudíes el martes de la semana pasada, el mismo día que desapareció el periodista opositor Jamal Khashoggi tras entrar en el consulado de su país en esta ciudad, informó hoy la prensa turca.

El equipo de 15 ciudadanos saudíes, que llegó a Estambul en dos aviones privados y abandonó el país el mismo día, conforma desde el principio una de las principales pistas que investiga la policía turca, informó ya la semana pasada la agencia semipública turca Anadolu.

Ahora se ha sabido que en este equipo viajaba un médico forense y oficial del Ejército saudí llamado Salah Mohamed Tugaiby, asegura hoy el diario turco Hürriyet.

El periódico progubernamental turco Sabah publica no solo los nombres y las edades de todos los integrantes del equipo, sino también sus fotografías, tomadas por las cámaras de seguridad de los dos hoteles de Estambul en los que se alojaron, y las horas de entrada y salida del país.

La prensa turca define el equipo tanto como "comando de asesinato" como "de secuestro", dando alas tanto a la teoría de que Khashoggi fue asesinado en el consulado, como asegura saber su amigo Turan Kislakçi, periodista turco, como a la posibilidad de que fuera secuestrado, un rumor aparecido en la prensa árabe.

Las autoridades turcas no se han pronunciado sobre las especulaciones, y solo han afirmado que todo lo que se sabe es que Khashoggi entró el martes 2 de octubre en el consulado en Estambul para un trámite burocrático, pero no volvió a salir, al menos no de forma visible.

Por otra parte, anoche trascendió que aquel mismo martes, las autoridades consulares dieron la tarde libre a los trabajadores turcos del consulado, bajo pretexto de que se iba a celebrar una reunión.

Los empleados turcos abandonaron el recinto a la hora del almuerzo, justo antes de que Khashoggi entrase, asegura la cadena turca NTV.

El Ministerio de Exteriores turco anunció ayer que la policía turca registrará el consulado en busca de pistas sobre el paradero de Khashoggi, habiendo recibido ya el visto bueno de las autoridades consulares para hacerlo.