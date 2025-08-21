Violó a una chica en su primera 'cita Tinder' y se libra de la cárcel al prometer ante el tribunal que quiere "ser un buen novio"

William Hathaway, un hombre de 33 años, ha sido sentenciado por un delito de violación tras un encuentro en Tinder, generando una profunda controversia legal en Manhattan, EE UU. A pesar de la solicitud fiscal de cuatro años de prisión, el tribunal ha optado por una sentencia alternativa.

La decisión judicial ha priorizado la posibilidad de rehabilitación sobre el encarcelamiento, dejando en evidencia las complejidades del sistema de justicia contemporáneo. El caso ha revelado detalles estremecedores sobre un encuentro que había comenzado como una cita y que habría derivado en una agresión sexual. Hathaway ha sido encontrado culpable de violar a su víctima, ignorando sus repetidas manifestaciones de no consentimiento durante el acto.

Preocupación sobre el fallo

La sentencia judicial, dictaminada por el juez Josh Hanshaft, ha establecido una condena que incluye diez años de libertad condicional y tratamiento para delincuentes sexuales. El magistrado ha reconocido la tensión entre el castigo tradicional y la potencial rehabilitación del agresor. Por su parte, la fiscal Ashley Durkin ha expresado su preocupación sobre el mensaje que este fallo podría transmitir, argumentando que se minimiza la gravedad de la violación. La decisión judicial genera interrogantes sobre cómo el sistema legal interpreta el consentimiento y protege a las víctimas de agresiones sexuales.

La víctima, profundamente afectada por el incidente, ha testificado sobre el daño emocional provocado, describiendo cómo la experiencia la ha conducido a luchar contra adicciones y experimentar pensamientos suicidas.

Hathaway, quien actualmente reside en Miami, deberá cumplir estrictas condiciones: registrarse como delincuente sexual y participar en un programa de tratamiento especializado. La sentencia busca prevenir futuros delitos mientras ofrece una posibilidad de reinserción.