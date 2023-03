Walt Disney dejará de ser libre: Ron DeSantis castiga al famoso parque temático

Después de más de cinco décadas de autogestión, Walt Disney World pasa a manos del Gobierno y será supervisado por el estado de Florida, puramente republicano. A su gobernador, Ron DeSantis, no le sentó nada bien que el parque temático más famoso de Estados Unidos se opusiera a su reciente campaña de prohibir que los más pequeños recibieran educación sobre identidad de género y orientación sexual en las escuelas públicas, y le ha castigado. ¨Abróchense el cinturón de seguridad¨, dijo DeSantis cuando firmó el nuevo proyecto de ley. ¨Hoy el reino corporativo finalmente llega a su fin. Hay un nuevo Sheriff en la ciudad y la rendición de cuentas estará a la orden del día¨.

Con esta advertencia comienza una nueva era para el parque, que a partir de ahora el parque será sometido a supervisión estatal. La medida llega tras una tormenta política y social que arrancó el año pasado en abril, cuando Disney emitió un comunicado mostrando su oposición a una controvertida ley que ya ha sido proclamada en el estado del sol. El nuevo texto, al que sus detractores llaman ley del ¨No digas gay¨, prohíbe educar a los alumnos de hasta 9 años en materia de género y sexualidad por considerarlo contenido inapropiado. El parque temático dijo ya hace meses, que la medida estigmatizaba a los jóvenes LGTBIQ y por eso no tenía intención de acatar la ley, una elección que podía permitirse entonces dado su especial poder de autogobierno. Fue incluso más lejos, y canceló los cuantiosos donativos políticos que hacía en Florida, que incluían al propio gobernador, y aumentó los fondos destinados a grupos y organizaciones que combaten medidas restrictivas similares en otros territorios del país.

DeSantis no ha querido que su venganza fuera tan evidente y ha planteado el castigo como un acto de justicia: ¨¿Cómo le das a un parque temático su propio gobierno y luego tratas a todos los demás parques temáticos de manera diferente? Creemos que esa no fue una buena política¨. Buena o mala ha sido la que Walt Disney World ha mantenido desde 1967. Uno de los requisitos de la compañía para construir su espacio en Orlando fue precisamente contar con autonomía para crear un enclave propio que ellos mismos gestionarán, y por eso hoy controla algunos servicios públicos y tiene su propio equipo de bomberos. Además, los más de 110 km cuadrados que ocupa el parque se pagan con dinero propio y procedente de los millones de visitantes que lo visitan cada año. La nueva ley no traslada este pago a los contribuyentes floridanos, pero sí crea una junta de cinco miembros designados por el republicano estado de Florida que supervisarán de manera externa la gestión del parque. Algunos de sus nombres ya se conocen, como el abogado de Tampa y donante republicano (contribuyó a la campaña DeSantis con $50,000), Martin García o Bridget Ziegler (esposa de Christian Ziegler, nuevo presidente del Partido Republicano en Florida).

Su primera reunión tendrá lugar la próxima semana. Pero de momento, ya se sabe que Disney recibirá, a partir de ahora, el mismo trato que otros parques temáticos de Orlando en lo que a algunas regulaciones e impuestos estatales se refiere. El ´Distrito de Mejora Reedy Creek´, que es como se conoce al gobierno de Disney, ahora se llamará ´Distrito de Supervisión de Turismo en Florida´, y de momento su equipo no ha contestado al nuevo anuncio del gobernador, que por cierto, está en su mejor momento. DeSantis ha sabido aprovechar las divisiones culturales y políticas del país para pasar a un primer plano. Además, aprovechando la perfecta coyuntura, ayer martes publicó su segundo libro ¨The Courage to be Free¨ (El valor de ser libre), curioso título después de su último movimiento con la politización del gran parque temático. En la obra también avisa de su propósito de llegar a la Casa Blanca el próximo 2024. El título completo en español es ¨El valor de ser libre: el plan de Florida para el renacimiento de Estados Unidos¨, toda una declaración de intenciones de cuál será el camino electoral los próximos meses. Es lo que se extrae de su obra que repasa momentos clave de la vida del gobernador.

Las reacciones a la publicación no se han hecho esperar. En el diario "New York Times", la crítica Jennifer Slazai publicaba esta reseña: ¨La sensación general que se obtiene al leer sus nuevas memorias es la de un esforzado mecánico: alguien que se ha esforzado mucho en estudiar en qué dirección sopla el viento en el Partido Republicano y está aprendiendo a comportarse en consecuencia¨. Y eso que la emergente nueva figura republicana no tuvo mal mentor. A pesar de que la relación entre el gobernador de Florida y el expresidente Donald Trump haya sido cada vez más tensa, DeSantis no debe olvidar que prácticamente era un desconocido cuando Trump le ayudó a ser candidato para la gobernación de Florida. Ahora parece que el alumno podría superar al maestro, porque según las últimas encuestas, el ultraconservador DeSantis no solo ha conquistado el corazón de los floridanos, también empieza a subir en las encuestas nacionales.