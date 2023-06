Zelenski: “Putin está en más peligro que yo. Solo Rusia quiere matarme mientras el mundo entero quiere matar a Putin”

Varios cientos de pequeñas banderas ucranianas están colocadas en la plaza principal de Kyiv. Cada uno simboliza a un soldado caído. El ajetreo y el bullicio que las rodea atestigua la resiliencia perdurable del país, que ha desafiado todas las probabilidades al repeler el intento de Putin de despojarlo de la independencia y cuya gente ahora sigue los informes sobre el progreso de su contraofensiva con una mezcla de esperanza, orgullo y profundo dolor.

A unos cientos de metros, un distrito alrededor del edificio de la oficina del presidente está rodeado de puestos de control y guardias armados. Refleja el peligro en el que se ha encontrado Zelenski desde el comienzo de la invasión rusa cuando su negativa a huir o esconderse reflejó y reforzó la voluntad de los ucranianos de luchar por su libertad y dignidad.

“Estoy acostumbrado”, dijo el presidente a los periodistas de “La Razón” y otros medios españoles el día antes de la llegada de Pedro Sánchez a la capital de Ucrania. “Putin está en más peligro que yo. Solo Rusia quiere matarme mientras el mundo entero quiere matar a Putin”, añadió después de pensar un rato.

“Es nuestra gente en las trincheras la que corre un riesgo mucho mayor bajo constante bombardeo”, también subrayó, demostrando, como lo hizo en varias ocasiones, que la vida de los soldados ucranianos era una prioridad.

El presidente mostró pocas señales de cansancio que uno esperaría en base a su apretada agenda. Habló de manera concisa y reflejó la certeza sobre la eventual victoria compartida por la abrumadora mayoría de sus compatriotas.

“El resultado que buscamos es liberar todo el territorio controlado por Rusia”, subrayó Zelenski. Inmediatamente señaló, sin embargo, que “cada metro tiene un precio medido en sangre humana”.

“Nuestra gente está muy motivada pero somos muy cautos. Valoramos a nuestra gente y no la tratamos como un recurso”, señaló el mandatario al comentar sobre el avance de la contraofensiva que algunas voces en el exterior consideran más lenta de lo esperado.

“Definitivamente vamos a ganar, pero necesitamos tiempo”, señaló Zelenski, explicando que elegiría luchar por más tiempo si eso significara que morirían menos ucranianos.

"Así es la vida. A veces el clima no ha estado a nuestro favor, a veces nuestros socios entregaron las armas prometidas más lento de lo esperado”, subrayó Zelenski, recordando también cómo el ejército ucraniano no pudo desarrollar su contraofensiva exitosa el otoño pasado porque no tenía suficiente artillería.

Respondiendo a una pregunta de “La Razón” sobre qué más podrían hacer sus socios para ayudar en este momento, Zelenski respondió: “Si recibiésemos la artillería, que sabemos que tienen nuestros socios estadounidenses y europeos, en la cantidad que necesitamos, que no es una cantidad fantástica, las cosas cambiarían mucho más rápido en el campo de batalla”.

“Al menos algunos aviones de combate modernos” destruirían la “superioridad aérea total” de Rusia y ayudarían a proteger al “pueblo de Ucrania en tierra” mientras “cualquier sistema adicional de defensa aérea” ayudaría a proteger, al nivel del 95%, las vidas de ucranianos y objetos estratégicos”, afirmó el presidente.

Reveló que tiene que encontrar un difícil equilibrio entre estar agradecidos por la inmensamente importante ayuda de los socios del país e insistir en que incluso una ayuda militar ligeramente mayor podría aumentar las posibilidades de Ucrania en la contraofensiva en curso.

“Siempre soy muy concreto y claro cuando hablo de estos asuntos con mis homólogos. Un primer ministro dijo que podía convertirme en su ministro de Defensa porque sabía tanto sobre el stock de armas de su país”, bromeó el presidente, demostrando que su sentido del humor no lo ha abandonado.

Zelenski cree que Rusia se ha visto debilitada por la revuelta de los mercenarios “Wagner”, liderados por Yevgeni Prigozhin y es algo que “debería ser explotado”. Aunque el traslado de “Wagner” a Bielorrusia ha generado preocupación en el flanco oriental de la OTAN, Zelenski los cree actualmente “incapaces” de crear un peligro real después de sufrir “pérdidas colosales” en Ucrania.

“21.000 de sus combatientes murieron en el este de Ucrania y 80 mil resultaron heridos”, señaló.

Zelenski se negó a revelar el número de bajas entre los soldados ucranianos, pero subrayó que las “pérdidas rusas” eran “varias veces” mayores.

“Ucrania ha logrado destruir la parte más motivada del ejército ruso”, subrayó Zelenski, destacando la importancia de los meses de defensa de Bajmut.

Zelenski ha dedicado la mayor parte del tiempo a la importancia de marcar un camino claro hacia la membresía de la OTAN para Ucrania en la próxima cumbre de la Alianza Atlántica en Vilnius, que tendrá lugar el 11 y 12 de julio.

Enviar una señal clara a Ucrania de que se convertirá en miembro de la OTAN es la oportunidad de “poner a Putin en su lugar” y mostrarle a él, y a cualquier otro agresor potencial, que los países de la OTAN no les tienen miedo, según Zelenski.

El presidente ha insistido en que, si bien Ucrania necesita a la OTAN, son la OTAN y sus miembros los que necesitan a Ucrania.

“Ucrania tiene un ejército poderoso y la OTAN necesita su experiencia”, subrayó Zelenski. “Muchos países más pequeños” se beneficiarían de tener las fuerzas de Ucrania, con su inmensa experiencia práctica, en sus territorios como parte de la OTAN.

“También es importante que, a diferencia de muchos en la OTAN, Ucrania realmente crea en la Alianza y quiera ser parte de ella”.

Espera que se den garantías de seguridad a Ucrania hasta que se convierta en miembro de la Alianza aunque no entró en detalles. Las garantías significarían hacer “más estables y objetivos” el apoyo que Ucrania ya está recibiendo de sus socios.

“Las garantías no son algo que busquemos como alternativa a la pertenencia a la OTAN”, subrayó sin embargo Zelenski.

“Seamos honestos, algunos países no tienen claro que si son atacados por Rusia, la OTAN los va a proteger”, dijo. “Por lo tanto, todos temen que Ucrania pierda la guerra. Porque entonces sólo habrá una opción: la Tercera Guerra Mundial o la OTAN no existe”, advirtio Zelenski.

Si Ucrania fuera derrotada, la guerra no terminaría ahí y Putin ciertamente atacaría los estados bálticos, de una manera u otra, clarificó. “Y entonces todos los miembros de la OTAN se enfrentarán a la elección de participar y enviar nuestras fuerzas allí o no hacerlo. Si sucede esto último, significaría que la OTAN realmente no existe”, explicó Zelenski.

Ofrecer a Ucrania un camino a la membresía en OTAN tranquilizaría a algunos de sus estados miembros de que se puede confiar en los socios. Según el presidente ucraniano, la membresía de Ucrania en la OTAN demostraría que el mundo no le teme a Putin ni a ningún otro agresor. Y en caso de una agresión, quedaría aislado y ciertamente perdería. Por lo tanto, nos gustaría recibir una invitación, recibir algo definitivo. Soy un hombre muy claro y me gustaría mucho que nuestros aliados también lo fueran”.

Zelenski también ha reiterado el peligro en torno a la central nuclear de Zaporiyia, que ha sido minada por Rusia. “Según nuestra inteligencia, Rusia planea crear una fuga radiactiva”, advirtió. Advirtió que tal accidente podría ocurrir incluso después de que la estación sea entregada al control de la OIEA, ya que Rusia busca evitar que los territorios ocupados sean liberados por Ucrania y convencer al mundo de ayudar a "congelar" el conflicto por temor a las posibles acciones de Rusia.

“Ucrania no puede aceptar la guerra congelada ya que Rusia la usaría para fortalecer su ejército y tratar de ocupar más territorio de nuestro país”, explicó Zelenski.

Antes de la visita de Pedro Sánchez a Kyiv, el día que España inicia su presidencia en la UE, Zelenski destacó la importancia del apoyo que Ucrania ha estado recibiendo de España.

“Nunca nos vamos a olvidar de su ayuda. Ucrania confía en España. Protegemos los mismos valores, como nuestras familias, hogares e hijos. Queremos vivir. Pero para sobrevivir, tenemos que ganar esta guerra”, aseguró.

Reveló que tiene muy buenas relaciones con Pedro Sánchez: “Nos apoya y ayuda mucho. Y no se trata solo de armas, aunque es una prioridad”.

España está jugando un papel clave en el desarrollo de las relaciones de Ucrania con América Latina, subrayó Zelenski, quien reveló que Sánchez invitó a Zelenski a España para asistir a la cumbre UE-América Latina. Sin embargo, mientras que algunos países de la región están haciendo mucho para apoyar a Ucrania, otros están bloqueando la invitación.

“Es importante que Ucrania sea escuchada en América Latina, India, China”, subrayó el presidente. Ucrania ha estado tratando de unir a los países en todo el mundo en torno a la fórmula de paz de Zelenski, basada en la restauración de la soberanía de Ucrania y la Carta de la ONU.

No son solo las armas sino la presión política sobre Rusia lo que puede ayudar a terminar con todo más rápido, subrayó el presidente de Ucrania.

Si el mundo entero mostrará su posición unificada contra la guerra y contra Rusia, esto podría tener un impacto "decisivo", explicó antes de partir para otra reunión más.