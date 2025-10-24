Zhi Dong Zhang: la increíble fuga y caída del rey chino del fentanilo

Zhi Dong Zhang, alias "Brother Wang" e identificado como uno de los principales proveedores de precursores químicos para los cárteles mexicanos, fue entregado este miércoles a las autoridades de Estados Unidos, tras su captura en Cuba. A través de su cuenta oficial en X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la detención y entrega del ciudadano chino fueron resultado de labores de investigación, cooperación internacional y coordinación entre los gobiernos de México, Cuba y Estados Unidos.

"El pasado 31 de julio fue detenido en Cuba junto con otras dos personas y el día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unido", señaló el funcionario. Las autoridades dicen que es el "probable responsable de traficar grandes cantidades de metanfetamina, cocaína y fentanilo". A Zhi, ciudadano de origen chino, se le asocia con el cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La BBC asegura que cuenta con más de 20 alias y pasaportes con distintas identidades.

Su captura representa un golpe significativo a la cadena de suministro de precursores químicos, lo que podría afectar la producción y distribución de drogas en territorio mexicano y estadounidense.

Zhang fue detenido en octubre de 2024 en una residencia de Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, en un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República y varias dependencias federales. Posteriormente un juez sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario, bajo custodia de la Guardia Nacional en una vivienda de Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan. Sin embargo, el 11 de julio de 2025 Zhang escapó: desde la vivienda se había excavado un túnel que conectaba con otra propiedad contigua, por el cual el presunto traficante evadió la vigilancia exterior, incluso destruyendo su brazalete electrónico, según informaciones de la prensa mexicana. Algunos vecinos el barrio observaron cómo tres hombres brincaron una valla al lado del domicilio donde estaba Zhi y, "al estilo del Chapo Guzmán, escapó por un agujero que conectaba con otra de sus propiedades", relató El Universal de México.

Tras su fuga, se activó una alerta internacional y la Interpol emitió una ficha roja. Zhang viajó con pasaporte falso, primero intentando entrar a Rusia y luego llegando a Cuba, donde fue detenido el 31 de julio de 2025 junto con dos personas -una de nacionalidad mexicana y otra china- mientras las autoridades cubanas lo señalaban por falsificación de documentos y tráfico de personas.

De acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad mexicano y documentos judiciales de Estados Unidos, Zhi Dong Zhang no solo coordinaba el tráfico de precursores químicos desde Asia, sino que también operaba una compleja red financiera que incluía empresas fachada y transferencias internacionales para lavar millones de dólares procedentes del narcotráfico.

Investigaciones del Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia señalan que el llamado Brother Wang canalizó fondos ilícitos a través de más de un centenar de cuentas vinculadas a compañías registradas en Hong Kong, Panamá y México, utilizando intermediarios para ocultar el origen del dinero. Esta estructura financiera, según autoridades estadounidenses, permitió abastecer de insumos químicos a los principales laboratorios del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación, consolidando su papel como uno de los principales conectores entre el crimen organizado latinoamericano y las redes de producción en Asia.

Los investigadores consideran que ha ha ganado más 150 millones de dólares anuales por el tráfico de drogas y creen que es el presunto responsable de la exportación y distribución de más de 1.000 kilogramos de cocaína, 1.800 kilogramos de fentanilo y más de 600 kilogramos de metanfetaminas, según recoge el medio local Animal Político.