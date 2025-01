Nuestro idioma español destaca, entre otras cosas, por su enorme diversidad, que debemos en gran parte a las muchas influencias culturales que hemos tenido a lo largo de la historia. Esta riqueza de la lengua ha venido propiciada por las contribuciones que han hecho numerosas civilizaciones al español, además de por lo muy distintos que son sus hablantes alrededor del mundo.

Estos factores han dado lugar a términos y expresiones de lo más curiosos. En el mundo existen, aproximadamente 474 millones de hablantes de español como lengua materna, aunque son, como suele decirse, 'cada uno de su padre y de su madre'. O sea, que puede ocurrirnos que, sin tan siquiera cruzar la frontera de nuestro propio país, a unos kilómetros de distancia demos con otros españoles que usen palabras que no entendamos en absoluto.

Acertijo lingüístico: ¿Por qué se le llama 'rabudo' a una persona en Galicia?

Para el juego de hoy, deberán adivinar el significado de un adjetivo calificativo muy curioso que se utiliza en Galicia, la región de España con uno de los vocabularios más originales del país. Para que no les sea tan complicado, habrán de escoger ustedes entre cuatro posibles opciones, pero atención: alguna de estas soluciones podría ser trampa o estar diseñada para confundirles.

Símbolo Camino de Santiago PIXABAY (tiburi)

El peculiar término del que hablaremos en el día de hoy es "rabudo", frecuentemente utilizado en amplias zonas de Galicia. Les aseguramos sacar su significado a la primera no será una tarea sencilla para quien no haya vivido en el entorno gallego por un tiempo. Deberán hacer uso de su mejor imaginación e intuición lingüística para acertar cuál es la solución correcta entre las siguientes cuatro opciones:

A) Que tiene grande el rabo.

B) Dicho de una persona que habla mucho y sin pensar previamente el contenido de sus frases.

C) Dicho de alguien que viste con ropa excesivamente holgada.

D) Dicho de una persona irascible o con mal genio.

Soluciones:

La respuesta 'A)' es la única definición que el diccionario de la RAE recoge para 'rabudo', pero no es la misma que utilizan los gallegos. La respuesta 'B)', por otra parte, hace referencia a un localismo de Galicia distinto: 'barallocas'. Por último, la opción 'C)' es completamente inventada y no guarda ninguna relación con 'rabudo', está puesta para confundir.

Entonces, la única solución válida es entonces la opción 'D)': "Dicho de una persona irascible o con mal genio". Y es que los gallegos tienen una natural gracia a la hora de nombrar de formas muy específicas a las personas, en este caso a aquellas 'rabiosas' o 'gruñonas', con una palabra mucho más original como es "rabudo". Un ejemplo de su uso podría ser: 'No le hagas ni caso, es un rabudo, pero en dos días se le pasa'.

TE INTERESA: Diez palabras y expresiones gallegas que te sorprenderán

¿Qué es un 'localismo'?

Se conoce como 'localismo' a los vocablos o locuciones que solo tienen uso en un área restringida. Hoy en día, con las nuevas tecnologías y las redes sociales hemos asistido a una capacidad de comunicación sin precedentes en la historia. Al multiplicarse las interacciones con habitantes de otras ciudades o regiones, muchas personas se han dado cuenta de que algunas palabras que utilizaban en su día a día son desconocidas fuera de su ámbito local.

La Torre de Hércules en A Coruña Dreamstime Dreamstime

Sin embargo, al compartirse, muchas de ellas llaman la atención y pasan a ser utilizadas fuera de la región, por lo que pierden en parte de localismo en área limitada y se usan en otras partes. Aun así, existen todavía cientos si no miles de palabras de las que nos sorprendemos al descubrir que compatriotas de pocos kilómetros más allá de nuestras ciudades o provincias no conocen su significado.

Aunque se intente ocultar la procedencia por algún motivo, lo cierto es que se transmite tanta información en la forma de pronunciar las palabras como en los propios términos en sí que se escogen. Entonces, la elección por un verbo o un sustantivo al hablar puede delatarnos como 'autóctonos' de una ciudad o región concreta.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.